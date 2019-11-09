【悼念周梓樂】新城市廣場再遭破壞　今發聲明：無奈及遺憾

22歲科大生周梓樂本周一（4日）凌晨於尚德邨停車場由三樓墮至二樓，搶救5日，延至昨日（8日）早上8時9分不治。昨晚大批市民發起悼念周梓樂活動，多區演變成示威衝突。其中沙田新城市廣場晚上有過千人聚集，其後有人破壞商場設施及走出馬路堵路。 沙田新城市廣場服務處今日（9日）發表聲明稱，對於昨晚（8日）有人再次在商場破壞，損毀商舖及商場設施，危害商場使用者的安全，深表遺憾。服務處引用警方說法，重申警方有權進入商場或私人地方執法，毋須事前得到服務處許可，強調會盡力保障場內人士的安全。

通往大會堂出入口受到嚴重破壞

新城市廣場服務處在聲明中稱，廣場通往大會堂的出入口受到嚴重破壞，部分扶手電梯亦需停用，對沙田居民造成影響。新城市表示已加緊清理，並立即安排承辦商維修，以減低對社區的影響。

新城市又稱，一直以保障場內顧客、商戶及員工的安全為首要考慮，對於埸內設施一再遭受破壞表示無奈及遺憾，希望市民在表達意見的同時，顧及其他商場使用者的安全。

商場又指一直按照香港物業管理公司協會發出的行業指引，處理警察進場的情況；而警方已多次公開表示，根據警例有權進入商場或私人地方執法，毋須事前得到服務處許可。處方承諾會繼續採取適當措施，盡力保障場內人士的安全。