【11.10全日總覽】又一城染血　上水警舉槍　旺角警民衝突不息

科大生周梓樂墮樓不治、並傳出有少女疑遭警強姦成孕需墮胎消息，令警民衝突升溫。有網民號召今日（10日）在荃灣、沙田、九龍塘、坑口、中環、銅鑼灣，進行「和你shop」行動，以配合翌日（11日）「強制罷工」行動，強調今日行動目標「不受傷、不流血及不被捕」。

11月11日，上水有便衣警拘捕示威者途中，有數名蒙面示威者靠近，之後便衣警以真槍指向示威者。（黃浩謙攝）

+ 13 + 12 + 11

2019年11月11日 星期一

【02:46】旺角防暴警陸續撤走。

【02:18】大批防暴警於旺角追捕示威者，最少制服一人。旺角晚上示威活動仍持續，多名示威者於彌敦道焚燒雜物。

【02:12】有最少三架警車及大批防暴警持槍到港大宿舍，其後警方與學生衝突，混亂中有記者中胡椒噴霧。有消息指，有警車早前到港大舍堂二村外，制服一名男子。

【01:58】旺角銀行中心對出仍有堵路及縱火，較早時有一個電箱焚燒。

【01:26】旺角銀行中心對出仍有數十名示威者堵路，交通受阻。

【00:52】上水有便衣警拘捕一名涉嫌堵路的示威者，之後有數名蒙面示威者走向便衣警，便衣警持真槍舉向示威者，示威者即時散去。防暴警再陸續增援。該示威者就被帶上警車。早前有廿多名示威者於清河邨設路障，之後有便衣警突然出現並拘捕示威者。

另外水炮車於旺角彌敦道以水炮驅散示威者。

＊＊【11.10港九直播】將會與【11.10新界直播】合併，轉換為【11.10直播】報道全港情況＊＊

【00:20】旺角示威者於彌敦道製作路障，之後燃燒，火舌逾兩米高，火勢猛烈。現場有逾百人圍觀。

另外，港府晚上發聲明，指有示威者「在多區大肆破壞商鋪和公共設施、堵塞道路、縱火，並襲擊警務人員，嚴重破壞社會安寧，政府發言人予以強烈譴責。」

【00:12】旺角凌晨，防暴警再舉橙、黑旗，之後又於街頭推進，但未有拘捕市民。有示威者向警方「扮狗吠」，之後有警員還口，雙方在街頭口角數句。其後警方逐步撤離。惟未幾，警方又發射催淚彈。

+ 2

2019年11月10日 星期日

【23:33】旺角亞皆老街及花園街位置，警方制服一名人士。之後又於亞皆老街位置，設立封鎖線。

【23:15】逾50名防暴警再於旺角道聚集，並向街頭戴口罩的市民發出警告，指他們正參與非法集會，並要求他們離開。

【23:01】防暴警再於旺角銀行中心對出舉藍旗及黑旗，之後有女警以大聲公說：「你哋（示威者）再照我就再燒煙（射催淚彈），唔係你行遠咗，再照就無事。」然後警方就向他們發射了數枚催淚彈。

【22:56】旺角有警員拘捕一名男子，男子被警員制服在地。有警員指他公眾地方行為不檢，擾亂公眾秩序。男子反駁自己無路返家。警方又罵：「三翻四次警告你，係公眾地方粗言穢語！」之後就將男子拘捕及帶離開。

【22:50】防暴警於旺角道突然推進，並發射催淚煙。

【22:39】警方再於旺角彌敦道發射多枚催淚彈。示威者退入山東街附近位置。現場一片白濛濛。

【22:29】警方再於旺角彌敦道發射多枚催淚彈，並制服多人在地。

【22:05】有數輛警車駛到彌敦道山東街的路障附近時，十多名黑衣示威者向警車投擲磚頭，相關警車轉入山東街後離去。

【21:51】警方於旺角再射催淚水炮。

【21:36】旺角銀行中心對出彌敦道十字路口，警方追逐大批示威者，當中最少一名少年示威者被警員壓在地，他頭部有流血。之後有警員向行人路上的記者噴發胡椒噴灑，有記者被噴中。警方又於雅蘭中心對出制服一名人士，在場防暴警察舉黑旗警告。另外，水炮車又於旺角銀行中心對出的十字路口，以催淚水炮射向行人路上的人群，人群見水柱即向後退。

【21:20】旺角防暴警再於銀行中心對出彌敦道十字路口再拘捕最少兩名少年，其中一名黑衣少年被警制服在地，他頭部流血，地上亦有血漬。其後有急救員為黑衣少年治理，少年清醒。

【20:57】銀行中心對出警方出示藍旗後，大批防警突然向太子方向跑。水炮車再於山東街路口衝前射催淚水炮，但水炮車對面設防線的防暴警察走避不及，水炮誤中部份警員。水炮車之後在彌敦道向橫街再射催淚水。

【20:43】水炮車於旺角彌敦道射催淚水炮清場，示威者見到水炮車即向四周散去。防暴警又於亞皆老街彌敦道交界落地，配合清場行動。防暴警之後在彌敦道上駐守。另一方面，太古城商場已關閉。

【20:18】防暴警撤離後，彌敦道一度重新通車，不久即再被示威者佔領堵路，地面上重新出現大量雜物。有人放火焚燒路障，燃燒期間，一度傳出一下爆炸聲。現場濃煙密佈。

+ 4 + 3 + 2

【20:10】有防暴警高舉黑旗，警告場人士或會施放催淚彈，但隨即又收回。大部份防暴警其後登上警車離去。現場已重新通車。

【20:06】旺角朗豪坊兩個主要出入口，朝向砵蘭街及亞皆老街的大門已關上，只留下砵蘭街小側門，以及上海街出入口開放，商場職員表示朗豪坊內仍然營業，但大部分店舖已提早關門。

【20:04】大批防暴警乘警車到達山東街，清理在場路障。

【19:55】旺角山東街對出一段彌敦道，再有示威者快閃堵路設路障，現場交通受阻。稍後再有示威者拋出多件雜物堵路。

【19:50】因應有網民號召到場，太古城宣布商場將於八時提早關閉。太古城現場氣氛平靜，自晚上六時左右開始，有零星十數人在商場內聚集，期間不時高聲叫口號。至晚上七時半，聚集人數增加至50、60人，部份商店開始提早關閉。商場宣布關閉後，場內人士陸續散去。

【19:40】旺角山東街一帶曾有示威者快閃堵路，但防暴警很快到場清理。

【18:46】十多名防暴警於淘大商場停車場出入口外，一字排開駐守，有市民感到不滿，質疑警方是否已進入淘大商場範圍。有在場保安指，停車場已屬淘大商場範圍。

【18:45】目前仍有數部警車停泊在又一城外的達之路，有警員用強燈射向在對面馬路、近城大行人路的數十名示威者。

【18:37】網上有人號召晚上到淘大商場「和理shop」，記者到場發現，淘大商場部分出入口落閘，但職員指未收到提早關閉的消息，暫未見到有示威者聚集。

另外，商場對面有約有二十名防暴警員、便衣警員駐守，大部分人蒙面。其中一人身穿藍色衣物，並戴上帽子、蒙面，未有穿著顯示為「警察」的背心。

【18:30】又一城關門，防暴警將所有在場記趕離現場。

【18:20】有數名穿便衣人士鎖上又一城大門，記者上前問其是否商場職員，對方一言不發，沒有回應。其後有防暴警察驅趕記者離場，一度扯記者背囊，記者要求其出示委任證，對方用胡椒噴霧近距離指向記者。

【18:00】有防暴警察曾在高處向下發射胡椒球彈，通往城大通道散落胡椒及橙色碎片。

+ 2

【17:41】由下午約4時開始，大批防暴警員於觀塘站駐守，期間截查多名戴口罩或身穿黑衣的青年。

【17:40】防暴警察在又一城各樓層清場，商場內瀰漫胡椒噴劑的氣味，地上遺下胡椒球彈灰，大量市民吸入咳嗽有市民感不適跪地咳嗽，有一家大小欲離開時曾受阻。

【17:38】崇光百貨關閉後，有網民號召轉場往希慎廣場聚集。希慎廣場向軒尼詩道出口關閉，只留下的啟超道一個出入口，一隊防暴警員在出口對面馬路駐守，商場內亦有便衣巡邏。場內大部分店舖已落閘，大部份顧客自覺離開。

【17:35】又一城宣布，基於安全考慮，將於今天晚上七時暫停營業。

約20名防暴警從達之路入口進入又一城，並封鎖該入口，要求所有人往下層離開。

【17:32】又一城有警員持咪高峰，要求在場人士及傳媒「繼續向前離開」，市民在場內不斷高呼「解散警隊，刻不容緩」，大部份人已循扶手電梯陸續向下層散去。

+ 3 + 2

【17:28】有防暴警以胡椒噴霧指向市民，促他們向達之路方向出口離開，有市民為此大驚哭泣。另有警員以警棍攔住記者鏡頭，稱「無特別嘢！商場已經閂咗，全部記者走！」

【17:27】在場市民要求其他人「攝衫」。

【17:25】有一名婦人在又一城曾跪地要求防暴警察不要繼續推進，有市民將其拉走期間，警員至少兩度向市民直噴胡椒噴劑。

【17:24】警員在又一城內廣播，指現場人士正參與非法集結，促眾人盡快離開。防暴警正由商場頂層開始逐層驅散場內人士。

【17:19】在又一城商場內，有圍觀市民被噴中胡椒噴霧。有救護員及義務急救員為其洗眼。

【17:17】有七男一女示威者在又一城通往九龍塘火車站的天橋被捕。

【17:16】又一城商場作出廣播，宣布提早關門。

【17:13】警方發聲明，指下午大約四時半，暴力示威者在九龍塘又一城商場內大肆破壞商鋪。警方隨即派遣便裝警員拘捕數名違法人士，制止罪案發生。而過程中，有大量暴徒在旁叫囂，甚至襲擊警務人員，搶走被捕人士。警方隨即使用最低所需武力進行拘捕行動。

警方嚴厲警告示威者立即停止所有暴力行為並且離開。由於現時仍有暴力示威者在又一城商場聚集，警方呼籲在場市民需要留意現場情況和商場廣播，切勿圍觀，留意自身安全。

【17:11】有警員開咪表示，現在又一城已關閉，呼籲「奉公守法」市民聽指示離開。

【17:05】在又一城聚集的市民仍不斷指罵大批增援的防暴警察，多名警員持槍指向下層圍觀市民。商場內市民仍不斷指罵警察，有警員持胡椒球槍指向市民方向，有警員搖動手上的胡椒噴霧戒備。

有為頭破血流黑衣示威者處理傷口的急救員表示，傷者頭部有明顯傷口，手部有瘀傷尚算清醒，曾中胡椒噴霧，又指該名傷者姓方。

【16:50】大批防暴警察到又一城增援，並在不同樓層設下封鎖線。

有救護員到場，為傷者治療急救。

【16:50】崇光百貨宣布，今日提早於下午5點關閉。

【16:46】現場有大批防暴警察戒備，並隔開被捕示威者與圍觀者。有蒙面着便衣的人與防暴警交流，在場市民指：「又有人喬裝呀！」指警員裝扮成示威者拘捕人。

現場所見，商場內多人不適坐在地上。

【16:40】有便衣警員在美心集團旗下的千両外拘捕黑衣人士，其後被市民包圍，有市民向便衣警員投擲雜物，有便衣警受傷流血。

有市民及記者要求警員出示委任證，有警員拒絕，又指「呢個時候唔需要」。其後大批防暴警察進入商場範圍，有穿黑衣示威者被捕後受傷，頭破血流。

+ 2

【16:35】便衣警拘捕行動惹來在場人士鼓噪，混亂間有人向便衣警掟雜物，並衝前「搶犯」，混亂間再有人被捕。

【16:33】又一城商場內，數名便衣警持棍拘捕數人，引來圍者不滿。

【16:23】約十多名防暴警員於觀塘站內駐守，再多兩名青年遭截查。

【16:11】在又一城外，指罵警員的黑衣男子被警方要求查身份證，男子全程舉著手機拍攝過程。防暴警察完成截查後放行，但同時引來多名市民包圍。有警員不耐煩地說「驚咪走囉」，引起在場人士不滿，其後警員又籲市民互相尊重。

【16:09】在觀塘APM，有身穿白衣、手持飲品的戴黑色口罩少年，被在場防暴警要求搜身。該名少年其後獲放行，他表示自己只有14歲，警方向他指因為戴口罩，故要截查他。記者事後向在場警員詢問，為何沒有佩戴顯示行動呼號的白卡時，有防暴警員直言不知所為何物。

【16:05】在崇光百貨，在4樓與保安理論的人群拉隊在各樓層巡行，沿路高呼「五大訴求、缺一不可」。他們表示要一同前往10樓買濾水器，有人稱「我要買德國寶，肥媽代言嗰隻。」

【16:03】在又一城外，一名黑衣市民與警方爭執，指警方阻塞街道，又批評警方「不讀書」。警方指對方為「曱甴」，該黑衣市民要求警方出示委任證，警員則指沒執行警權。

【15:59】在觀塘站，有約11名防暴警員於A2出口駐守，大部分警員蒙面，未見有展示「白卡」或委任證。而旁邊的APM商場，仍繼續營業。

【15:46】銅鑼灣崇光百貨四樓有人與職員理論，戴黑色口罩的情侶李先生和陳小姐表示，上電梯時遭一名自稱是崇光百貨職員的藍衣女子推撞，李先生打算舉機拍攝該籃衣女樣貌時，對方意圖搶去他的手機。眾人打算與藍衣女理論，一名白衣保安員推開情侶，帶走藍衣女。

現場10多人包圍白衣保安理論，其後有身穿西裝的保安人員出面向眾人道歉，惟現場人士不接受，要求藍衣女出面道歉，雙方在4樓僵持，通道非常擠擁。崇光百貨暫停3樓往4樓.、4樓和5樓的扶手電梯。百貨公司廣播，關閉4樓舊翼。崇光百貨本周是「感謝祭」，場內仍有大批市民購物。

【15:25】在銅鑼灣時代廣場外，大批防暴警察在場嚴防及巡邏。

【15:17】防暴警察在又一城近達之路出入口戒備。

【15:05】又一城商場內多間美心集團旗下食肆已關門，包括星巴克、千両、EXP等。

+ 5 + 4 + 3

【14:45】在又一城商場中庭，有數十名市民分布不同樓層高叫口號。

【14:40】約30名防暴警察在九龍塘站、近又一城出入口戒備，大部分人蒙面並持圓盾。而又一城商場其中一個入口外有10多名防暴警戒備。。

+ 3 + 2

【14:26】在銅鑼灣時代廣場，防暴警包圍少年搜身期間，一名在人群後方的戴藍帽口罩中年男子被警方警告「唔好再嘈」，其後有警員衝出來將男子拉走，要求檢查他身分證。行動引起現場圍觀市民極度不滿，紛紛向警員叫駡。而該名被搜身的少年其後被帶走上警車，未知干犯何事。

【14:22】在九龍塘又一城，有零散穿黑衣、戴口罩的人在商場內徘徊，美心旗下的八月花已關閉落閘，另外有示威者在其另一美心旗下食肆simplylife噴漆，寫上「藍店」、「奶共」等字句。Simplylife職員表示停止接待顧客，待餐廳內食客完成用餐後，便提早暫停營業。而商場其他商店則繼續營業。

【14:20】一批防暴警察在時代廣場外巡邏，引來在場市民及遊客注目。一名黑衣年輕人被10名防暴警員，帶到時代廣場角落搜身。

【13:53】網民在社交平台號召發起「和你shop」行動，呼籲參與者下午2點於時代廣場集合。時代廣場外有10多名帶口罩、穿黑白衣飾的人士聚集，期間有人以手機播放「願榮光歸香港」，現場氣氛平靜。

【13:01】 觀塘站A1出口暫時關閉，港鐵呼籲乘客使用A2出口。APM商場職員表示，尚未收到提早關門的通知。現場未見有大量人潮聚集，只有零星戴口罩市民。

【12:30】 中午時分，銅鑼灣未見有人潮聚集，街上亦不見警車或警員蹤影；而崇光百貨、希慎廣場、時代廣場均照常營業。