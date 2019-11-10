【悼念周梓樂】出席添馬公園祈禱會　科大舊生：當局信任破產

22歲科大生周梓樂本周一（4日）凌晨於將軍澳衝突期間，從尚德邨停車場三樓墮下二樓平台，留醫至周五（8日）不治。今日（9日）繼續有悼念活動，當中於添馬公園舉行全港祈禱及集氣大會。 集會於晚上6時正式開始，有不少人攜同白色鮮花到場，昐向周作最後的道別。有科大校友參與集會，對周的死亡感到沉重，斥當局的信任已破產。同時有一直參與反修例運動的市民形容當局為「殺孩子的政權」。

今晚在添馬公園舉行「天佑義士」全港祈禱及集氣大會。（林頌華攝）

Ricky希望周梓樂墮樓事件能真相大白。（鄭秋玲攝）

活動於晚上6時開始，於約5時多開始有市民到場，部分人帶同白色鮮花。

30歲科大師兄：期望校長敦促警方有合理交代

30歲工程界從業員Ricky，是科大校友，對於細他8歲的師弟在這場運動期間受傷、早逝，坦言心情難過沉重；更不忍周梓樂墮樓仍未真相大白，對於當局的態度更感憤怒，指事件中仍有令人懷疑的地方，當局解釋未有令人信服，「市民對政府、警方的信任去到臨界點，已經破產。」他指尤其是特首林鄭月娥在事件發生後，未有表現出與港人一樣難過，形容她仍然「縮在警察後面隔岸觀火」。

對於科大校長在事件上的處理，Ricky無奈指，在佈滿秋後算賬的陰霾中，「有權有勢的人肯講人話、有真情流露，已經好難得。」他期望校長史維能如信中所承諾敦促警察直至有合理交代，及公開更多閉路電視片段。

由6月9日起，反修例風波至今已5個月，累積的不滿早已聚焦於警方身上。Ricky坦言自己過去都有去遊行集會，他自言並不是激進的一員，故未覺對這場運動疲倦，「參與到就會參與。」

周小姐帶同鮮花到場。（張嘉敏攝）

出席者盼設獨立調查委員會

攜同白色鮮花的周小姐稱，自己從6月以來一直參與反修例活動，目睹示威者的年齡越來越小。她坦言過往有人因風波離世，惟今次周梓樂事件感到特別傷痛。她認為除了警方外，政府同樣應為周的死負責任，形容為「殺孩子的政權」，「到底年輕人做咗咩事，要咁樣對待？」她認為政府應成立獨立調查委員會，全面徹查反修例風波，又直言不相信監警會，「係自己人查自己人。」

Ella稱對周梓樂的離去感可惜。（張嘉敏攝）

於下班後趕來的Ella，同樣稱對周同學的離去感到可惜，坦言不相信警方的說法，唯一得知真相的方法只有成立獨立調查委員會。她又指相信香港人日後會更齊心共同走下去。