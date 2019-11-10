【逃犯條例】馬會：考慮最新情況　24間場外投注處提早暫停服務

反修例運動不絕，有網民號召今日（10日）「八區開花」，在屯門、觀塘、荃灣、沙田、大埔、旺角、銅鑼灣，以及將軍澳進行示威活動。香港賽馬會今日宣布，考慮到最新的情況，並為確保員工及顧客的安全，將有24間場外投注處將提早於下午6時暫停服務。

香港賽馬會表示，考慮到最新的情況，並為確保員工及顧客的安全，除較早前已宣佈今天暫停服務的場外投注處，另有部份場外投注處將提早於下午六時暫停服務。馬會表示，會密切留意有關情況，以決定是否需要暫時關閉其他場外投注處。顧客可使用其他投注渠道或前往其他地區的場外投注處。

反修例示威不斷，今日再有網友發起八區集會。（資料圖片）

昨日宣布今日全日暫停服務的場外投注處：

中環士丹利街、中環天星、屯門建榮街、屯門市廣場。

今天提早於下午六時暫停服務的場外投注處：

觀塘康寧道、沙田禾輋、旺角亞皆老街、灣仔謝斐道、觀塘廣場、沙田好運中心、佐敦柯士甸道、銅鑼灣謝斐道、觀塘嘉樂街、沙田沙角街、尖沙咀漢口道、灣仔軒尼詩道、荃灣荃富街、大埔廣褔道、尖沙咀寶勒巷、銅鑼灣波斯富街、荃灣青山道、大埔廣場、旺角塘尾道、將軍澳寶林、荃灣沙咀道、旺角彌敦中心、太子彌敦道、將軍澳尚德。