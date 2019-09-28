【逃犯條例】馬會低調辦國慶賽馬日　不辦儀式不邀高官入場

下周二（10月1日）便是中國國慶，馬會一如以往舉辦「國慶賽馬日」，有網民號召當日前往沙田馬場，「塞爆」觀眾席「賀國慶」。 馬會暫未再取消賽馬日，但今日（28日）公布當日安排，只辦國慶盃及慶典盃；未見有任何儀式及場內慶祝活動，亦沒有邀請中央政府官員或港府官員出席，均屬歷年首次安排。屆時會由馬會高層頒發兩場盃賽事獎項，不會像以往一樣由政府官員擔任頒獎嘉賓。

去年國慶賽馬日，浙江曲藝雜技總團為馬迷獻上精彩表演。（馬會圖片）

去年國慶賽馬日前，歌唱家遲立明在場排練名曲「長江之歌」，並在香港警察樂隊伴奏下高唱國歌（馬會圖片）

有網民發起於國慶日「塞爆」沙田馬場，並揚言要帶橫額、大聲公到場「支持」，以及在儀式期間唱《願榮光歸香港》。受示威活動影響，今年馬會將破天荒低調處理國慶賽馬日，不舉辦任何儀式及場內活動，亦不會邀請特首林鄭月娥或其他政府官員擔任頒獎嘉賓。

翻查過去的國慶賽馬日，必會有內地官員出席開幕儀式及頒獎禮，去年邀請了外交部駐港特派員公署副特派員趙建凱及中聯辦副主任楊健任嘉賓。

兩屆馬王「美麗傳承」將於國慶賽馬日復出。（馬會圖片）

馬王「美麗傳承」將復出跑慶典盃賽

下周二的「國慶賽馬日」將有兩項國際三級賽事，包括第三場國慶盃及第七場慶典盃；兩屆馬王「美麗傳承」將於當日復出，跑慶典盃，引起廣大馬迷關注。香港賽馬會副主席郭志桁將會為國慶盃（三級賽）頒獎，而董事利子厚將會為慶典盃（三級賽）頒獎。

建制派立法會議員何君堯愛駒「天祿」，原定上周三（18日）在跑馬地夜馬出賽，由於有網民號召入場，馬會因擔心發生衝突，當日中午臨時取消整晚賽事。