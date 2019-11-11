【11.11三罷】警員西灣河開真槍　屯門示威者架駛巴士堵路

11月11日，為「和平紀念日」(Remembrance Day)，以紀念一戰、二戰期間，失去寶貴性命的軍人與平民，及後引伸至其他戰爭的犧牲者。而在今日(11月11日)，有香港市民發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿；同時發起於今晨7時癱瘓各區交通，包括中區、旺角、屯門公路、東區走廊、將軍澳、大埔、元朗、荃灣等，以爭取政府回應訴求、捍衛自由。 港鐵多條路綫受阻，東鐵線沿途多處都有人繼續向路軌範圍投擲雜物，為安全起見，東鐵線服務需要作出調整：紅磡來回火炭，5分鐘一班車；火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務；馬鞍山綫石門站附近往大水坑方向路軌範圍有雜物，來回方向列車駛經該路段時需慢駛；將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳綫服務受阻。因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉。石門站來往烏溪沙站列車服務暫停。

大老山隧道疑火警，現場有大量濃煙。(讀者提供)

最新各區情況：港九直播-防暴警中環連環放催淚彈-西灣河入教堂拉人

交通消息：11-11三罷-交通消息-西鐵全綫恢復行駛-港鐵馬鞍山站關閉

【11:32】防暴警察在廣明苑舉起胡椒球槍，近距離向區議員及監察人員射擊，部分無法進入的廣明苑居民各警方表示不滿時，被警方以胡椒噴霧直接噴向居民面部。

【11:20】 旺角站往中環月台有一女子用腳阻擋車門關閉，一名橙衣男子按耐不住將女子扯出車外，在旁乘客阻止，該女子隨後返回車廂，擾攘十分鐘後，該列車最終開出。

【11:18】新都會廣場對出馬路仍被數十名示威者佔據，有人掘鏄，地上遍布鏄頭。

【11:15】防暴警進入廣明苑廣昌閣搜查，不讓居民進入大廈，部分防暴警手持可發射橡膠子彈的長槍進入尚德停車場，並要求在場人士離開，不準居民進入屋苑，雙方對峙中。廣昌閣一名男子被捕。

【11:10】黃大仙中心對開有示威者掘地磚堵路，防暴警舉藍旗警告；黃大仙中心對出，一名中年婦女疑拍攝示威者大頭，被在場示威者包圍，中年婦女倒地，聲稱心口痛，並要求在場人士召喚救護車。

【11:05】西灣河示威者重新堵路，現在海寧街與筲箕灣道交界有路障，路上也有多輛停駛巴士及電車

(鄭子峰攝)

【10:55】理大外，防暴警員舉黑旗後未有推進，但有另一批警員增援； 一名手持胡椒球槍、兩名手持胡椒噴霧的防暴警走進將軍澳街市，並向街市內買餸的街坊噴胡椒噴霧，其中一名女士面部被直噴胡椒噴霧。當時正在街市買豬肉的楊小姐，亦被胡椒噴霧噴到。部分防暴警在尚德停車場外，並驅散在場圍觀人士。

【10:50】警員於西灣河開始推進，沿筲箕灣道最少發射了四粒催淚彈，期間《香港01》記者情緒非常激動，因為他家住附近，指罵警員為何要在民居放催淚彈，他擔心在家中的太太及剛出生不久的嬰兒安危，雖然他聞到催淚煙然後感到不適，但在急救員簡單治理後，便立刻衝回家中。

警員驅散時，示威者四散，警員在11時上警車離開。

【10:48】有示威者打爛觀塘apm一個閉路電視鏡頭，地上滿佈玻璃碎。

【10:40】消防員到西灣河起火位置，示威者築起人鏈，表示「好小事」不需要救火，消防視察後離開起火現場。

【10:35】 理大示威者與防暴警員在紅隧天橋對峙中，示威者正準備汽油彈；多名示威者以快閃形式在屯門市中心巴士總站，架設路障以阻塞往九龍方向一帶道路，其中有示威者登上一架九巴解開巴士手掣，多名示威者合力將九巴推至路中心

【10:34】西灣河有市民開始設路障、掘磚； 示威者將磚頭丟入西灣河港鐵站扶手電梯位置。

【10:30】葵芳有防暴警員被人以雜物投擲，隨後在無舉旗下，向橋上人群發射多發胡椒彈球。

【10:28】 警察兩度衝入去觀塘APM商場，有警員用警棍打向正在跑走的示威者，又向正進行新聞直播的記者噴胡椒噴劑。

+ 3 + 2

【10:30】 防暴警員被人以雜物投擲，隨後在無舉旗下，向橋上人群發射多發胡椒彈球。

【10:26】西灣河警開槍現場，警方一度施方催淚彈軀散現場市民，現場出現多處火頭，有雜物起火。

【10:25】大圍站警員撤上天橋戒備，有警員透露由於剛才有人堵路，因此前來迴旋處清路障。

【10:10】大圍站c出口附近天橋已解封，有市民在地面指罵橋上近20名防暴警察。

【10:07】將軍澳唐明街迴旋處示威者再度架設路障，有市民企圖步行前往市區。

【10:03】 葵芳葵福路多個交通燈被破壞，有人拆掉附近鐵欄，並將其拖出，當作路障；至於荃灣區，荃灣citywalk 天橋 一名女子一度在警前方指罵，不滿警方不斷用武力，被噴胡椒噴霧。 警一度欲衝入citywalk商場。

【10:00】大老山隧道往九龍方向疑發生火警，現場有大量濃煙。

【09:55】防暴警察在觀塘站近apm出入口戒備，近百名示威者聚集商場出口指罵警員，商場大部分商舖關門，但商場職員指商場仍繼續營業。另有清潔工清理地上水漬。

11月11日，上午近十時，再有人在葵芳新都會廣場對出堵路。(黃詠榆攝)

【09:40】多架警車突然在長沙灣道停低，一批「白卡」防暴警察躍下前往深水埗站D出口。抵埗後，警察大叫「邊個阻人入閘」，同時間一名黑衣女子手持氣球和標語站在閘口，警察隨即上前叫她離開，之後雙方圍繞深水埗港鐵站一圈，一名白衣女子期間走入警察堆，並指罵黑衣女子「阻住人」，多名旁觀市民反駁是該女子先開口罵人。

防暴落場5分鐘後，在沒拘捕和截查市民下離開，而該白衣女子則隨警察一起離開。

現場反罵白衣女子的市民表示，黑衣女子在閘口行動，但市民仍能經閘口出入，而白衣女子則上前指罵，並揚言要報警，之後獲港鐵職員護送離開。

記者問在場一名戴眼鏡的長髮港鐵女職員是否有報警，獲告知不方便回應，該職員隨後護送東海堂職員入港鐵職員通道，又前往唐包店，被問及是否預備封站，她回應指「我肚餓，想食個包」。

【09:46】 在葵芳，再有人於興芳路和葵富路交界以雜物築起路障，另外興寧路及葵富路亦被人堵塞。

【09:38】大圍迴旋處有人堵路，防暴封鎖天橋

【09:22】黃大仙廣場外黑旗，告知使用催淚煙

【09:16】黃大仙再拘捕示威者，大量使用胡椒噴劑，市民包圍防暴

【09:09】多名防暴警察到達輕鐵屯門站，要求所有乘客必須搭車

【08:55】理大內的示威者破壞Starbucks 後，現場即傳來警車聲。示威者現在潻咸道南入口設路障，阻擋防暴警察進入校園。

【08:50】旺角商務印書館鐵閘被撬開，有人用磚塊撐起鐵閘，店內不斷傳出水聲。

【09:19】輕鐵屯門站有防暴警透過廣播，呼籲在場市民不要阻礙交通，否則稱「一定會將你清走，確保交通暢順」。

【08:52】輕鐵屯門站有大批市民疑阻礙車門關閉。

【08:49】 輕鐵屯門站有乘客不適暈倒，期間有持不同政見的乘客對罵，防暴隨即到場

【08:48】在花園街、近新寶戲院位置，防暴警察追截示威者，拘捕四男三女

【08:47】示威者進入理大Starbucks 破壞

【08:44】大批防暴警察於屯門西鐵站附近戒備。

【08:31】 葵芳有交通警以電單車衝向人群，兩人受傷。其中一人清醒，左腳腳腕受傷。

【08:30】 10多名防暴警察抵達屯門西鐵站，站內商店陸續落閘；另外, 示威者將雜物掉落紅隧馬路口

【08:26】 黃大仙有防暴警員向人群施放胡椒噴霧

【08:20】有示威者於新都會廣場對出公路堵路，以雜物築成路障，突然有數名交通警出現，兩者發生口角。有一名交通警駕駛電單車向前，駛向示威者及記者，示威者其後以雜物擲向警方。記者現場所見，一人即時倒地，抱著雙腳。有在場急救員指，二人受傷，其中一人清醒，腳腕受傷，另外一人未知傷勢。

【08:15】有示威者在理大範圍內掛起「光復香港 時代革命」的旗幟；至於將軍澳唐俊街，有藍衫男拳打黑衣人，防暴警截停叫囂人士，移除路障後上車

【08:07】黃大仙有防暴警走入睦鄰街，並在天橋監視。

【08:00】荃灣綫葵芳站有列車的緊急逃生門被人打開，荃灣綫服務受阻。

【07:58】黃大仙有防暴警察在竹園龍翔道120號設防線；將軍澳有示威者在唐俊街設路障。

東涌港鐵站和富東邨一帶亦有人群聚集。(香港01 記者攝)

+ 22 + 21 + 20

【07:57】西鐵綫天水圍站往紅磡方向路軌範圍有雜物，有乘客阻礙列車車門關閉，並有多個緊急掣被按動，西鐵綫服務受阻。

將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門已收回，將軍澳綫服務逐步回復正常。

黃埔站消防設施被破壞，車站臨時關閉，列車不停黃埔站，觀塘綫列車現時以何文田站為終點站。

調景嶺站來回何文田站列車服務維持三分半鐘一班。

【07:50】一名中年男子硬闖企圖離開葵芳地鐵站時，被指推撞學生，其後被「私了」，口部受傷流血；旺角彌敦道有約10名防暴警察到場，清理地上磚塊，有穿西裝人士及路人協助清理

【07:47】警方在屯門置樂花園拘捕一名男子。而在旺角在彌敦道及山東街交界的行車道，地上遍布磚塊，多部巴士及私家車無法前行。

【07:41】馬鞍山綫由於石門站附近往大水坑方向有雜物，以及恆安站被縱火，石門站來往烏溪沙站列車服務暫停；現時大圍站來往石門站6分鐘一班；現正安排接駁巴士來往石門至烏溪沙，中途不停恆安。

【07:40】彌敦道路面再度被雜物堵塞，有示威者搬來花盆堵路，有巴士乘客下車，有示威者高呼「係咪咁想返工啊？」其後示威者在通菜街設路障。另外，在東涌港鐵站附近，有數以十黑衣人設障礙堵路，東薈城巴士總站也被封堵。

+ 5 + 4 + 3

【07:38】 屯門置樂花園一名穿黑衣的男子被多名防暴警察截查。

【07:36】 黃大仙，警方制服約10人，至少一人被捕。龍翔道一邊行車線短暫被堵，但防暴警察迅速驅趕，現已恢復通車。四豬籠港鐵站外戒備。

【07:34】 防暴警到將軍澳唐明苑，示威者走入屋苑躲避，防暴準備入村。現時餘下少數示威者往調景嶺方向行。

+ 7 + 6 + 5

【07:35】西灣河氣氛緊張，警方開槍擊中兩人後，警方又封鎖西灣河主要通道，包括行人路，近百名憤怒街坊從四方八面圍觀及指罵警員殺人犯。

【07:32】西灣河消息指有人中槍，街坊表示警方追捕時開兩槍。

【07:28】 將軍澳有示威者在，香港知專設計學院外及彩明街一帶設置路障。

【07:27】馬鞍山綫石門站附近往大水坑方向路軌範圍有雜物，馬鞍山綫列車服務受阻，來回方向列車駛經該路段時需慢駛，整體車程額外多5-10分鐘。

將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳綫服務受阻。

因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉，東涌綫列車現時不停東涌站。沙田至落馬洲接駁巴士中途停各站。東涌綫現時香港站來往青衣站4分鐘一班；香港站來往欣澳站12分鐘一班

約10名持盾及蒙面的防暴警察於深水埗鴨寮街巡邏。(彭毅詩攝)

有人試圖組人鏈，堵塞葵芳站出入口。(黃詠榆攝)

【07:17】 龍翔道近星河明居有示威者堵路快閃，市民協助清理。

【07:15】有示威者在香港理工大學西九龍校園一帶用磚塊、垃圾桶、路牌等再設路障，有校巴司機看見前路被堵感無奈，馬上下車清理；亦有司機選擇掉頭離開。

【07:14】大批市民在沙田站外，排隊乘搭港鐵接駁巴士。

【07:13】 10多名示威者再於屯門公路往九龍方向以雜物及汽油彈架設路障，期間一度起火。

【07:09】有人在紅隧天橋搬運圍欄；而在黃大仙廣場外，警方再拘捕至少一人，另有市民被搜身。

【07:08】 葵芳站有人試圖組人鏈，堵塞港鐵站出入口，期間與乘客產生口角。

【07:07】在大角咀海庭道，有示威者用垃圾桶及沙包等設路障，並燃燒垃圾桶內的雜物；長沙灣道南昌街交界，一班黑衣人搬運垃圾和建築廢料嘗試堵路，數分鐘後，一批防暴警察趕到，黑衣人隨即逃走，防暴警察未有追趕，選擇在路中心清除垃圾，被堵巴士司機亦下車搬走垃圾。

【07:05】大埔墟站有男子不滿港鐵停駛，大叫：「我要返工！」的士大排長龍；在黃大仙廣場外有人被拘捕，警員制服至少三人。

【06:50】 在深水埗鴨寮街，約10名持盾及蒙面的防暴警察巡邏。

(鄭子峰攝)

【06:45 】屯門公路，有約10多名穿黑衣的示威者以雜物及垃圾桶等於架設路障，期間一名駕駛電單車男子撞向人群並一度發生衝突。其後數名警員趕至現場並追捕示威者。

【06：37】港鐵表示，由於東鐵線沿途多處都有人繼續向路軌範圍投擲雜物，為安全起見，東鐵線服務需要作出調整：紅磡來回火炭，5分鐘一班車；火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務。港鐵指，正安排免費接駁巴士行走受影響路段，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。

【06：27】石硤尾南昌街近窩仔街，一名少年被多名防暴警員圍捕，撳在地上。

【06：20】港鐵表示，東鐵線粉嶺站附近，剛剛有人從高處向路軌範圍擲物品。一列南行及一列北行線的截客列車擋風玻璃受損，為審慎起見，車務控制中心安排列車回廠檢查，車上乘客需要轉乘下一班車繼續行程。港鐵指，東鐵線服務會受到延誤，請乘客為行程預留充裕時間。

港鐵於上午5時左右表示，今早東鐵線多處的路軌範圍，均被人放置雜物，包括在沙田至火炭站之間，有單車及木梯，以及大學站附近有水桶等雜物，港鐵人員已進行清理，目前未有影響東鐵線的列車服務，港鐵會繼續密切留意有關情況。

另外港鐵稱，由於受到路面障礙物影響，天水圍區輕鐵路線705, 706, 751及761P自頭班車起的服務將會延誤。港鐵人員正在處理，期望可盡快恢復服務。

港鐵發佈相片，指沙田站與大圍站之間路軌有雜物，包括單車及木梯等。