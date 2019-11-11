【11.11三罷】警聲明解釋入理大、中大執法　稱「最低武力」驅散

今日（11日）有網民發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿；同時發起於今晨7時起，癱瘓各區交通，以爭取政府回應訴求，以致多條港鐵綫、陸路交通受阻。全港多區爆發衝突，有示威者在多處築路障堵路，其中在西灣河有交通警員開3槍擊中2人，亦有警員進入理工大學和中文大學進行追捕。警方今日（11日）下午發聲明解釋，警方到理大、中大校園內執法，追捕「暴徒」，並使用「最低所需武力」進行驅散行動，其後保持警方防線並離開。

現工大學今日發聲明指，今早清晨7時多，有人疑因在红隧堵路，防暴警阻截而追上香港理工大學（理大）校園，防暴警察目前已撤離理大校園，校方會向有關方面了解情況。而校方對事件表示極度關注，並對示威者搗亂校園，感到遺憾。（歐嘉樂攝）

警方：「暴徒」於海底隧道紅磡出入口置路障癱瘓交通

警方表示，今日上午約7時30分，警方接報指有「暴徒」在海底隧道紅磡出入口以雜物設置路障，癱瘓交通。有警員上前阻止，警方指該批「暴徒」跑上連接香港理工大學的行人天橋，並走進理工大學院校內。警員其後在天橋上進行拘捕行動時，大批「暴徒」向院校的天橋方向投擲汽油彈、玻璃樽及硬物等。警方指為保障在場的被捕人士及警務人員的生命安全及處理罪案，警員一度短暫進入香港理工大學範圍，使用最低所需武力進行驅散行動及保持警方防線，其後離開。

現工大學今日發聲明指，今早清晨7時多，有人疑因在红隧堵路，防暴警阻截而追上香港理工大學（理大）校園，防暴警察目前已撤離理大校園，校方會向有關方面了解情況。而校方對事件表示極度關注，並對示威者搗亂校園，感到遺憾。

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另外，今日上午約7時50分，警方發現有大批「暴徒」在生物科技路一條連接兩個香港中文大學建築物的天橋聚集，並向天橋下行駛的車輛投擲雜物，警方認為嚴重威脅駕駛人士的生命安全。

警方表示，有警員隨即走上天橋，因應現場情況，使用「最低所需武力」進行驅散行動，其後並留守天橋，保持警方防線，阻止暴徒再向天橋下車輛投擲雜物。

網民發起「紀念日三罷」情況：

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警方表示，根據香港法例第232《警隊條例》第10條、第50條（3）及（4），當警察有合理懷疑，在任何公共或私人場所，包括屋苑、商場、港鐵等，有人可能干犯刑事罪行，警方都有權力進入相關地點以作出拘捕。

警方就進入校園範圍有既定的程序和指引。警方會繼續與各院校保持緊密溝通，務求各方合作，維持香港治安。警方強烈譴責暴徒目無法紀的暴力及破壞行為。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序。