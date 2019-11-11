【11.11三罷】中槍青年切除腎及部分肝　母校辦團慈幼會譴責警方

網民發起罷工罷市罷課，清晨在全港多處堵路，早上7時許西灣河突然傳出槍聲，交通警追捕示威者期間連開三槍，其中一槍擊中一名與交通警員衝突的21歲黑衣男的腹部，傷者嚴重出血，影片顯示一度失去知覺，但其後突然站起來想逃走，還是被制服，被抬上救護車送醫。據悉其後他接受手術，並切除右腎及右邊肝，現時情況危殆，上午11時45分左右完成手術送往深切治療部留醫。 中槍男子姓周，為筲箕灣慈幼英文學校畢業生。該校辦學團體香港鮑思高慈幼會中華會省發表聲明，譴責警方使用過分殺傷暴力及使用殺傷武力，並對警方漠視生命的行為作出譴責。聲明並促請特區政府回應市民訴求，盡速成立獨立調查委員會。

西灣河有交通警曾開3發實彈槍，一名男子中彈受傷，情況危殆。(丘品創作影片截圖)

中槍青年術後危殆 需預防出現併發症​

早上約7時20分西灣河傳出3聲槍響，有傳媒拍攝到一名交通警開三槍，擊中一名黑衣人，警方指一名男子被送往東區醫院。

醫管局上午9時15分表示，該名中槍男子正在東區醫院接受手術。據了解，男子腹部中槍，右邊腎臟及右邊肝臟撕裂、肝門靜脈受損，需要剖腹手術。據了解，他需切除右半邊肝及右邊腎，現在情況危殆，仍留醫深切治療部。

消息指，現時該青年最大危險是出現併發症，譬如傷口出血及受感染。如果48小時內沒有出現上述情況，應該可以轉為穩定。

▼11.11西灣河警開三槍擊中人▼

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慈幼會促盡速成立獨立調查委員會​

香港鮑思高慈幼會中華會省今日發布聲明，指香港鮑思高慈幼會中華省辦學團體就數月來，警方於香港不同地方，「經常以過分殺傷暴力及使用殺傷武器，以及不分青紅皂白驅趕市民而感到擔憂」。該會指，今日警方在西灣河以實彈近距離射中慈幼英文學校校友，慈幼會感到痛心疾首，對於警方漠視生命的行為作出嚴厲譴責。

慈幼會促請香港特區政府回應市民訴求，盡速成立獨立調查委員會，對所有涉及使用過分暴力的個案，包括殺傷、濫捕及不人道對待市民等事件作出調查、判斷及交代。

呼籲青年人以「和理非」態度堅守訴求

慈幼會聲明最後亦向青年人呼籲，不論採取何種表達意見的方式，務必要注意生命安全，以和平、理性及非暴力的態度堅守訴求；在保護自己的同時，也要愛護及守護身邊的人。

▼11月11日圖輯．持續更新▼