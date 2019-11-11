【11.11三罷】社福界「三會一方」譴責警方　要求約制行動

有網民發起今日（11日）的三罷行動，最終多區出現警民衝突，西灣河有交通警曾向示威者開實彈，葵興又有交通警以電單車撞向在場人士。 社福界「三會一方」發表聲明，譴責警方使用過度暴力，他們強烈要求約制警方行動，以保障巿民人身安全。他們又呼籲各方克制，停止任何形式的暴力，避免事態繼續惡化。

西灣河有交通警曾開3發實彈槍，一名男子中彈受傷，情況危殆。(丘品創作影片截圖)

社福界「三會一方」，包括社聯、社總、社協、以及邵家臻立法會議員辦事處。

譴責警暴 要求約制

「三會一方」指出，西灣河發生警員實彈槍擊示威人士的事件，認為當時傷者手無寸鐵，沒有對警員構成威脅，惟遭到警員槍擊。另外，亦有警員多次騎電單車撞向示威人士。

他們表示，強烈譴責警方使用過度暴力，認為他們不但置市民安危於不顧，更不斷出現肆意傷害市民的情況。他們強烈要求約制警方行動，保障巿民人身安全。

要求盡快成立獨立調查委員會

他們指出，警方如今使用暴力已不受約制，認為將來必然造成更多人命傷亡，惟監警會缺乏調查權力、難以查找真相，故強烈要求盡快成立獨立調查委員會，確保所有投訴個案得到公平公正的調查和處理。

社工在現場進行減低傷亡工作

「三會一方」說，保安局副局長區志光曾在立法會會議上承認社工屬專業，在衝突現場帶上蒙面物品屬合理辯解範疇，可免責蒙面法。他們認為，保安局的有關說法，等同承認社工在衝突現場執勤的需要。

他們強調，社工是在進行緩衝及減低傷亡的工作，未來會繼續為有需要的人士提供適切支援，同時會信守專業守則，不會披露服務對象資料。

「三會一方」又指，對近日局勢發展深感憂慮，呼籲各方克制，停止任何形式的暴力，避免事態繼續惡化。