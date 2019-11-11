【11.11三罷】三個車站被縱火　港鐵：十分憤慨、予以嚴厲讉責

有網民今日（11日）發起「紀念日三罷」，並癱瘓各區交通，早上多個港鐵站需停駛。 港鐵於中午12時半發聲明，稱港鐵網絡今早持續被人惡意阻礙運作，今早總共有25個車站一度需要關閉，亦有多個車站被投擲燃燒彈或縱火，包括東涌站、馬鞍山綫恆安站及葵芳站。

今日早上有不少示威者堵路，以試圖阻塞交通。港鐵今日多次發出通知，稱在各車站的路軌發現雜物、有列車的緊急逃生門被打開、車輛有緊急掣被按動等。

三個車站被擲燃燒彈或縱火

港鐵於中午12時半發出聲明，稱有多車站被破壞，有車站更被投擲燃燒彈或縱火。港鐵指，在早上約7時，東涌站被人投擲燃燒彈，車站需要關閉，而馬鞍山綫恆安站亦被縱火，車站需緊急疏散乘客及關閉。

港鐵又指，在早上近8時，一列荃灣綫往中環方向列車在葵芳站上落客時，有人將兩個燃燒彈投擲入車廂，亦有人開啟車尾逃生門。港鐵說，月台職員隨即利用車上滅火筒將火救熄，之後疏散葵芳站的乘客，列車不停該車站。

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港鐵：已就事件報警

港鐵指出，對今日的破壞行為表示十分憤慨，並予以嚴厲讉責，認為行為對乘客、港鐵員工及鐵路設施的安全構成十分嚴重的威脅，又稱「絕對不能容忍」。港鐵說，已就事件報警，並會追究涉事人士的責任。