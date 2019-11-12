紅磡站路軌被擲汽油彈　消防稱火種已熄滅　列車恢復由港鐵決定

繼昨日（11日）「黎明行動」的三罷行動後，有網民今早（12日）再發起「破曉行動」的堵路行動。 今早7時起，港鐵多條鐵路線被人投擲雜物，致列車服務一度受阻，其中東鐵線紅磡站對開路軌被人投擲汽油彈，多名消防人員到場了解後，稱火種已完全熄滅，列車安全及何時恢復服務則交由港鐵決定。

港鐵今早8時42分表示，有人於東鐵線紅磡站路軌投擲汽油彈。記者約9時抵達紅磡站往羅湖及落馬洲方向的4號月台，現場有多名消防及港鐵工程人員了解情況，當中亦有數名消防員跟隨港鐵職員到路軌範圍搜索。

尖東消防局消防隊長李瑞威表示，消防早前接報到場，發現距離月台約300至400米的路軌附近範圍，有一個汽油彈的殘骸，且該汽油彈為一個啤酒瓶的大小。

李瑞威續指，當時到場時汽油彈的火種已完全熄滅、無煙無火，而路軌範圍未有明顯損毀，僅在路軌附近的石頭被燻黑，估計是有人在漆咸道北行人橋投擲至路軌，因該位置是最接近路軌範圍。同時又認為事件有可疑，將交由警方處理。

至於港鐵的列車安全及何時能恢復行車，李則指需交由港鐵評估。

紅磡港鐵站被人擲汽油彈，消防到場檢查路軌。（張浩維攝）

現時紅磡站月台部分列車仍能成功駛離，站內同時有廣播，提醒乘客服務受阻，將有特別列車服務安排。而東鐵綫最新服務，大圍至大埔墟站暫停服務，其餘鐵路站則維持8至15分鐘一班車。港鐵會安排免費接駁巴士，行走大圍至大埔墟站，請乘客為行程預留充裕乘車時間