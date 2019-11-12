【11.12．新界】東鐵綫受阻　大學站、沙田站數百人行路軌離開

繼周一（11日）名為「黎明行動」的多區堵路行動後，今（12日）清晨再有人發起「破曉行動」，堵塞各區主要道路。港鐵於今早7時許宣佈，東鐵綫大學站附近及介乎粉嶺與上水之間的路段，被人投擲物件，東鐵綫服務受影響。有乘客於6時45分於大埔墟站乘上一輛開往紅磡方向的列車，列車幾度延遲開岀，至早上8時，車長疏散列車上乘客，市民需行路軌離開至大學站。另外，早上近8時，由大圍開往沙田的列車在行駛期間被單車卡在車底，數百乘客同樣需要行路軌離開。

（梁鵬威攝）

港鐵於今早7時許宣佈，東鐵綫大學站附近及介乎粉嶺與上水之間的路段，被人投擲物件，東鐵綫服務受影響。

黃小姐於6時45分左右在大埔墟站乘上港鐵，期間列車幾度延遲開岀。黃小姐又指，列車開岀後不斷停駛，其後車長廣播宣布大學站有障礙物，列車須往返羅湖方向，車上不少乘客鼓噪，有人表示「咁我可能唔返工啦」，而列車亦於大埔墟與大學站之間停駛。其間，在大埔墟與大學站之間懷疑車上有乘客想走岀路軌，車長廣播表示「不可以，乘客不能走岀路軌範圍」。及後有數名乘客表示不適，車長指會盡快安排職員協助，著乘客自行開啟風車窗。

至早上8時，車長疏散列車上乘客，逾百人需行路軌離開，走約100米至大學站，沿途市民都舉機拍照。現場所見，路軌上遺下十多個個障礙物，包括單車、膠盤及雪糕筒等雜物。