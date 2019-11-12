【逃犯條例】學者聯盟呼籲大專停課一周　促政府即時解決政治問題

反修例風波持續未停，網民昨日（11日）再次發起「三罷」，全港衝突不斷，西灣河更有示威者中實彈。特首林鄭月娥昨日（11日）見記者時表示，示威者的行為不會達至訴求。 全民教育局、學術自由學者聯盟認為香港已陷入政治及人道危機，特區政府有責任馬上解決。團體發起聯署，聯合多名學者、香港大專院校的教授及講師，呼籲政府回應民間訴求，包括成立獨立調查委員會、停止警方無差別且不合比例的武力、進入校園施放催淚彈等。聯署並呼籲香港大專學界可以立即停課一周，一起促請政府回應訴求。

學術自由學者聯盟、明愛專上學院社會科學系客座教授何芝君（中）。（袁澍攝）

學術自由學者聯盟代表成名表示，民調已經顯示政府及特首民望已經創新低，監警會海外專家小組都認為監警會缺乏權力和資源去調查警察的行為，加上昨日有示威者中實彈、警方無手令的情況下進入校園施放催淚彈，種種行為令香港進入更深的政治深淵。

廉政公署前總調查主任、法律界特首選委查錫我認為，警察有權執法，但並非沒有準則，必須符合比例。（袁澍攝）

學術自由學者聯盟、明愛專上學院社會科學系客座教授何芝君表示，示威由三月至今已踏入第八個月，昨日更發生西灣河開槍事件，警方更進入理大、中大校園內施放催淚彈，拘捕學生，這些情況令社會各界憂慮和擔心，呼籲香港大專學界可以立即停課一周，令暴力降溫，一起促請政府回應訴求。



學術自由學者聯盟請來廉政公署前總調查主任、法律界特首選委查錫我拆解昨日西灣河開槍事件。查表示，警察有權執法，但並非沒有準則，必須符合比例。他指昨日開槍警察是先拔槍再拉人，而他拔槍並槍指一名白色衣服的男士時，並未有見到警察有生命危險。他指特首一直強調「暴力無法解決問題」，他認為警方暴力執法同樣也無法解決政治死結。