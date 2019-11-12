【逃犯條例】美國國務院譴責各方暴力行為　促港府與示威者對話

反修例示威不斷升級，警民衝突愈演愈烈，美國國務院於香港時間今日（12日）發聲明，表示高度關注香港局勢，並譴責各方暴力，呼籲警方和示威者雙方都保持克制。聲明又敦促港府與公眾建立對話，亦呼籲示威者以努力對話回應。

美國國務院表示高度關注香港局勢，並譴責各方暴力，呼籲警方和示威者雙方都保持克制。聲明又敦促港府與公眾建立對話，同時又促請示威者以努力對話回應。（資料圖片/歐嘉樂攝）

昨日網民發起「11.11黎明行動」，各區爆發激烈衝突，其中在西灣河有警員在無警告下，以實彈擊中一名年輕示威者，亦有市民遭人淋潑易燃液體燃燒，變成「火人」

美國國務院聲明，譴責各方的暴力行為，並對暴力受害者表示同情。美國務院重申美國總統特朗普早前的呼籲，要求以人道方法對待示威者。聲明又指，香港日趨兩極化的社會狀況，需要政府與示威者廣泛及真誠對話，敦促港府與公眾建立對話，示威者亦應努力對話回應。

國務院表示，相信香港的高度自治、堅持法治及對公民權利的保障，是其在美國法律下確保特殊地位的關鍵，此亦有助香港擁有成功的「一國兩制」和繁榮穩定。

美國務院敦促北京政府如實履行《中英聯合聲明》中的承諾，包括香港會享有高度自治以及港人會享有表達自由和集會自由的人權，而這些正是美國與香港共同分享的核心價值。