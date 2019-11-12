喇沙書院周日發家長信　禁學生校內參與任何形式政治活動

反修例風波持續，中學生連月以來活躍於校內外集會及示威活動。喇沙書院周日（12日）向家長及學生發通告，重申學校不准許學生在校園內參與任何形式的政治活動，及違法和犯罪的活動。

喇沙書院周日向家長及學生發通告，重申學校不准許學生在校園內參與任何形式的政治活動，及違法和犯罪的活動。（資料圖片）

陸運會完結後學生唱《榮光》、穿黑衫跑 校方：將紀律處分



喇沙書院周日，以校監譚瑪士及校長唐煥星名義向家長及學生發通告，指學校本應維持安全及和平的教學環境，惟近月情況嚴重影響部份學生學習及學校正常運作，重申學校不准許學生在校園內參與任何形式的政治活動，亦嚴禁學生參與任何違法和犯罪活動。

據報，喇沙書院上周三舉行陸運會後，有學生自發走出跑道高叫號，並合唱《願榮光歸香港》，部份學生身穿黑衣及蒙面，又揮動「光復香港」旗幟。其後，訓導主任記錄身穿黑衫的同學名字，引起雙方爭執。通告提及陸運會事件，認為部份學生的行為是受到現今政治不穩影響，決定就事件展開深入的調查，並會採取合適的紀律處分。另外，校方亦會加強學生的輔導工作。

直資名校聖保羅男女中學校董會上月底亦向家長名發信，要求學生在校園內外不可舉行或參與違法公眾示威或集會，亦不可以利用學校宣示政治立場或主張，或以學校名義在校內外舉辦相關活動，「違者一律視為違反校規，面臨紀律處分」。