【悼念周梓樂】生前就讀宣基中學發聲明　要求獨立調查、死因硏訊

22歲科大生周梓樂於上周一凌晨（4日）於將軍澳尚德廣場停車場三樓墮下二樓平台，延至上周五（8日）早上不治。周梓樂生前就讀的基督教宣道會宣基中學今日（11日）發表聲明，要求當局就周梓樂逝世，馬上進行全面而獨立的調查和死因硏訊，了解有否延遲救援，還原真相，釋除疑慮；強烈要求警方在制止衝突時，避免使用不必要武力、恪守警察通例。

周梓樂生前就讀的基督教宣道會宣基中學今日（11日）發表聲明，要求當局就周梓樂逝世，馬上進行全面而獨立的調查和死因硏訊，了解有否延遲救援，還原真相，釋除疑慮；強烈要求警方在制止衝突時，避免使用不必要武力、恪守警察通例。（基督教宣道會宣基中學網頁截圖）

基督教宣道會宣基中學校長及教師團隊今日（11日）發表聲明，表示校友周梓樂於11月4日凌晨在將軍澳尚德停車場墮樓重傷，於同月8日早上不治離世，該校一眾校董、校長、師生、校友深表哀痛，認為每個人的生命都是寶貴的，作為教育工作者作出聲明。

聲明中表示校方要求當局就周梓樂逝世，馬上進行全面而獨立的調查和死因硏訊，了解有否延遲救援還原真相，釋除疑慮；同時強烈要求警方在制止衝突時，避免使用不必要武力，又促請警方恪守警察通例，並基於人道考慮，不會阻礙任何受傷或被捕人士，得到迅速適當的救援，以拯救生命為第一優先，防止悲劇再次發生。