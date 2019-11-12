【11.12】傳城大宿監籲宿生離校　學生宿舍處致函強調宿舍安全

反修例風波下，香港多間大專院校發生警民衝突。香港城市大學學生會校園電視「城市廣播」今日（12日）表示，城大多個宿監今日先後向本地及非本地宿生發信，提醒他們盡量在入夜前離開宿舍，如離開香港前往深圳數天。信中更稱，預計於警方與示威者今晚7時半將會有激烈衝突，若須留在宿舍的同學，應盡早在學生宿舍飯堂內用膳並留在房間內。 有城大教職員回覆《香港01》時澄清，校方並非收到任何警方消息，只是希望留校同學保障安全，及早用膳；另外，據知城大學生宿舍處亦有向學生發電郵強調7時半有衝突一事只屬傳聞，重申只要學生留在宿舍內是安全的。 《香港01》已向城大校方查詢，暫未有回覆。

城大今日（12日）有示威者用長枱築起防護，拼成「你若放棄 誰佑我城」。（麥凱茵攝）

本港多區連續兩日有示威者堵路、縱火及擲物等，防暴警昨日（12日）進入中文大學及理工大學，發射催淚彈、布袋彈及橡膠彈等，成反修例運動以來，警方首次入大學校園內發射這些武器。

網民今日早上（12日）再發起「黎明行動2.0」破曉行動，希望推動全港罷工、罷課及罷市，防暴警再次與多間大專院校與示威者對峙。據城大學生媒體「城市廣播」，城大附近亦有衝突發生，警方一度向城大宿舍施放催淚彈，並多次進入城大校園範圍內。

↓↓↓城大今日早上曾有警員與示威者對峙，亦有不少內地生帶行李離校↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

據NOW新聞台拍攝片段，今早約8時許，曾有在地面的防暴警指揮官，開咪下令在場警員「打頭」，有防暴警隨即向天橋發射一發疑似橡膠子彈，並擊落橋上一把雨傘。現場所見，警方在下午1時前曾3次驅趕示威者；最後警方在五分鐘內連發多枚布袋彈及催淚彈後離開。

「城市廣播」今日下午在Facebook展示截圖，指多個宿舍的舍監今日先後提醒宿生盡量在入夜前離開宿舍，如離開香港前往深圳數天。信中更稱，預計於警方與示威者今晚7時半將會有激烈衝突，若須留在宿舍的同學，應盡早在學生宿舍飯堂內用膳並留在房間內。

有城大教職員就事件回覆《香港01》時亦澄清，7時半將有激烈衝突的為學生間的傳聞，強調校方並無從警方獲取到任何有關此的資料，惟舍監以宿生安全為優先考慮，故建議留校宿生及早準備食糧及注意安全，強調「並非指警方7點半一定前來，更不是要求宿生離開舍堂」。據知，學生宿舍處今日下午亦有向宿生發電郵，提醒飯堂將在8時關門，並重申只要學生留在宿舍內，是安全的；對於有指城大提醒學生今晚7時半將有激烈衝突一事，宿舍處強調只屬傳聞（hearsay），提醒學生毋須恐慌。