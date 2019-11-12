【11.11三罷】穿食環反光衣助清場惹質疑　食環署澄清無安排

有網民昨日（11日）發起「三罷」行動，終演變成多區衝突，旺角成「戰場」之一，示威者在彌敦道及亞皆老街交界用雜物築成路障。至下午約三時半，警方出動水炮車在該處清場，期間有身穿印有「食物環境衞生署潔淨服務承辦商」字眼反光背心人士協助清理地上雜物。記者追問他們身分時，對方一言不發，最後獲警方護送離開。 食環署回覆《香港01》澄清，有關人士並非其外判潔淨服務承辦商清潔工人；昨午亦沒有在相關大型公眾活動進行期間，安排外判潔淨服務承辦商工人到上述地點進行清理工作。

警方昨日在旺角清場期間，突然出現十多名身穿印有「食物環境衞生署潔淨服務承辦商」字眼反光背心、內穿便服人士清理。（資料圖片）

佐敦數部警車抵達阻記者繼續追問

警方昨日在旺角清場期間，突然出現十多名身穿印有「食物環境衞生署潔淨服務承辦商」字眼反光背心、內穿便服人士清理。這班人士其後被記者追問身份、是哪一個政府部門聘請，但對方沒有回應，有人只低頭看微信。記者其後跟隨他們由旺角步行至佐敦，突然有數部警車抵達，防暴警下車後阻擋記者繼續追問，並迅速護送他們上車離開。

記者問及警員上述清潔工是否由他們聘請；如是，為何會穿着食環署外判承辦商的反光背心，對方僅指「我哋只係啱啱到」、「我答你唔到」。

警方昨日在旺角清場期間，突然出現十多名身穿印有「食物環境衞生署潔淨服務承辦商」字眼反光背心、內穿便服人士清理。（資料圖片）

記者追問他們身分時，對方一言不發，最後獲警方護送離開。（資料圖片）

食環署：胸前無署方所指派承辦商名稱標誌

食環署今日回覆《香港01》表示，近日旺角區出現大型公眾活動後路面遺下大量廢物及垃圾，會在有關地點情況恢復正常後及在安全情況下，安排清潔工人進行清理工作。

署方又根據記者提供照片，澄清相片中人士所穿的反光背心式樣與其外判潔淨承辦商員工不同，胸前亦沒有該署所指派潔淨服務承辦商名稱標誌，而且沒有穿著食環署潔淨服務承辦商制服，故指有關人士並非其外判潔淨服務承辦商清潔工人。