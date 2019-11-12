【11.11三罷】美英籲各方克制　外交部：暴露其是非不分偽善面目

早前，有不具名特朗普政府官員譴責香港近日不正當使用致命武力的暴力情況，又表示香港警察和平民同樣有責任緩和局勢，並且避免暴力對抗；英國方面亦呼籲各方克制。 對此，中國外交部今天（12日）表示，香港警方依法處置，還反問事件發生英美警察會如何處置此種情況？他又說，美英此次的貌似公允，暴露出他們的是非不分和偽善面目。

11月12日，中國外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者提問，美政府不具名高官11日稱，美方譴責香港最新暴力事件中不合理使用致命武力的行為，香港警方和市民都有責任降低和避免暴力衝突。英國首相府稱，敦促各方保持冷靜和克制，英首相支持和平抗議的權利，希香港當局找到解決問題的途徑。中方對此有何回應？

耿爽表示，視頻很清楚，暴徒襲警在先，警方完全是在依法處置，孰是孰非，一目瞭然。無論在世界任何國家，搶奪警察的槍械，攻擊正在執法的警察的人身安全，都是不被允許的，並反問事件發生在美國和英國時，他們的警察是如何處置的？

網上流傳警方槍傷示威者經過的影片。（美聯社）

耿爽又提及，11日在香港還發生一起示威者將一名公開表達反對意見的平民點燃的事件，並再次反問稱，如果美英等國真像他們所稱的那樣呼籲克制、反對暴力，他們為何不對這種攻擊普通平民的行為予以嚴厲譴責？

耿爽強調，發表上述言論的美國政府官員不具名，恐怕是自己都覺得不好意思具名發表這樣的言論吧？美英此次的貌似公允暴露出他們的是非不分和偽善面目，他們的口頭正義再次暴露出他們的雙重標準和別有用心。

最後，耿爽重申，止暴制亂、恢復秩序是當前香港最重要的任務，是香港社會各界最廣泛的共識、最強烈的呼聲。中國中央政府堅定支持香港特區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法、維護社會秩序和保護市民安全。中方敦促美英等國切實尊重中國主權，在涉港問題上謹言慎行，停止以任何形式插手香港事務、干涉中國內政。