【11.12三罷】又一城聖誕樹疑遭擲汽油彈　樹身火紅黑煙升至頂部

反修例風波持續，周日發生過警民衝突的九龍塘又一城商場，今日（12日）宣布以安全為由，下午2時提早暫停關閉。但到晚上7時約45分，有人闖入已關閉商場進行破壞，並向數層樓高的大型聖誕樹投擲疑似汽油彈，樹身一度起火，火勢猛烈，黑色濃煙密佈商場。

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十多名黑衣人打碎商場玻璃門入內破壞

據現場所見，有十多名黑衣人打破連接達之路的又一城商場玻璃門，進入已關閉的商場內。他們破壞了部分商場內的設施，包括扶手電梯及部分樓層玻璃圍欄，亦有人向中庭位置的大型聖誕樹投擲疑似汽油彈。聖誕樹隨即起火焚燒，現場火勢一度猛烈，濃煙密佈。

數名商場職員隨即在商場不同層數以消防喉嘗試救火，數分鐘成功滅火；消防員其後到場，檢查情況，由起火至火種被救熄只是約10分鐘。

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【又一城聖誕樹被燒時序】



19：45 示威者由城大宿舍對出經達之路跑落又一城

19：47 又一城外牆玻璃被破壞

19：48 達之路連接又一城入口玻璃被破壞

19：49 起火，一分鐘内火舌高達兩層半樓高

19：51 又一城職員嘗試滅火

19：56 聖誕樹火種目測已被滅

19：58 消防員到場



資料來源：綜合現場觀察及消息

又一城多層玻璃圍欄，都被打碎。（羅國輝攝）

九龍塘又一城商場內前日（10日）亦曾有示威者聚集，破壞美食集團等的食肆，期間有便衣警察拘捕黑衣人，爆發衝突，有警員及示威者浴血。又一城商場昨日（11日）稱未有報警，形容便衣警察當日是「突然出現」在商場內，而防暴警亦是在未有知會商場之情況下進場，故商場基於安全考慮決定提早關門，過程中未有跟警方及第三方商議任何決策。又一城對事件表示遺憾，並對事件中的傷者致以深切慰問；惟有關聲明發出後，仍被大批網民質疑其說法不可信。

商場今日以安全考慮為由，提早在下午約2時暫停營業。