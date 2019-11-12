【11.12中大】浸大編委鄧澤旻眼部中彈　本月3日太古城曾被捕

11.12網民再發起「破曉行動」，號召示威者清晨堵塞主要幹道，中文大學對開的吐露港亦有示威學生掟物件堵路，引發一場警民衝突。防暴警直攻中文大學，與學生對峙。中大教職員在雙方之間斡旋，示威學生提出下午3時是死線，警方必須撤退，但最終談判破裂，警方施放多次催淚彈驅散，並拘捕多名學生。事件中多人被擊中受傷，包括浸大編委鄧澤旻，他眼部中彈受傷送院。鄧澤旻曾於本月3日在太古城中心採訪時，涉公眾地方行為不檢被捕。

中大今日再度爆發衝突，防暴警與示威學生對峙，至下午3時，雙方談判破裂，警方施放多次的催淚彈。警方向校園內推進，不斷向示威者防線放催淚彈，示威者則擲汽油彈及磚。警向示威者扔手提式催淚彈。現場消息指一名學生中彈，急救員替他處理傷口，傷者表示：「我要上返去（前線）啊！」

另外，有示威者被彈殼射中面，面上有血，被繃帶蒙眼。現場消息指催淚彈打中面罩。另有一人眼部中彈。據了解，浸大編委鄧澤旻在中大校園內眼部中彈，送往威爾斯醫院治理。有片段顯示，他掩眼嚎哭﹕「好痛呀！」又指自己想離開，並稱﹕「我好想返出去呀，我會唔會有事架，我好驚毀容呀!我好驚之後睇唔到嘢呀!」現場有人不斷安慰他稱現場好大煙，先離開現場，並叫他不要擔心。

浸大新聞系三年級生鄧澤旻本月3日於太古城中心採訪期間，突遭防暴警察制服及拘捕，當時他已立即向警方展示記者證，惜警方仍以「公眾地方行為不檢」將他拘捕，他之後獲保釋，要定期到警署報到。