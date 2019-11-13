【11.13】六宗教領袖發聲明冀考慮不同方法紓民怨　各界停止暴力

一連三日網民發起罷工罷課示威，港九多區的出現不同的堵路情況，昨晚多區出現警民衝突，社會問題仍未能解決。香港六宗教領袖再次呼籲任何人停止暴力， 警方執法時亦應依法及克制，各方應避免更多人受傷害，冀政府應該積極考慮不同的方法紓解民怨，以求盡快平息社會動亂。

香港六宗教領袖再次發出呼籲，任何人停止暴力， 警方執法時亦應依法及克制，各方應避免更多人受傷害。（資料圖片/梁鵬威攝）

就近日的社會問題持續，並未有緩和的跡象，由香港佛教聯合會、天主教香港教區、孔教學院、中華回教博愛社、香港基督教協進會及香港道教聯合會組成的香港六宗教領袖再次發出呼籲，聲明指，任何人不應鼓吹以暴力及破壞行為爭取訴求，警方執法時亦應依法及克制，各方應避免更多人受傷害，指暴力不能解決問題，只會令暴力不斷升級，使自己及他人受到傷害。

聲明又提到，近日的暴力事件， 與香港人向來的和平共融核心價值背道而馳，期盼大眾以善克服仇恨，仁者愛人，以和為貴，讓香港重回和平的軌道。另外，政府應該積極考慮不同的方法紓解民怨，以求盡快平息社會動亂。

香港六宗教領袖座談會為

香港佛教聯合會會長 寬運法師

天主教香港教區宗座署理 湯漢樞機

孔教學院院長 湯恩佳博士

中華回教博愛社主席 薩智生先生

香港基督教協進會主席 蘇成溢牧師

香港道教聯合會主席 梁德華道長 聯啟