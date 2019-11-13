【逃犯條例】6月至今港鐵報警近千次　設附例特勤隊保安增至千人

反修例風波持續，多個港鐵站於衝突中成為目標，遭到破壞。運輸及房屋局局長陳帆書面回覆立法會議員陳克勤提問時表示，由6月至11月初，港鐵就車站遭受破壞、縱火、員工受威嚇及擅闖路軌等個案，向警方報案次數已超過900多宗。 陳帆又提到，港鐵近月已新增一隊約 160 人的「附例特勤隊」，成員包括恆常編制的附例特檢隊和顧客服務及收益保護組的港鐵職員,，由承辦商提供的保安人員，以協助執行《港鐵附例》。港鐵公司安排的保安亦由100人增至現時約1000人。

運房局局長陳帆書面回覆立法會議員陳克勤提問時表示，截至11月7日，累計有85個重鐵車站及60個輕鐵車站先後受破壞。而由由6月至11月初，港鐵公司就車站遭受破壞、縱火、員工受威嚇 及擅闖路軌等個案，向警方報案次數已超過900多宗。而港鐵公司前綫職員受到滋擾及傷害，涉及超過20宗。

港鐵公司屢次遭受破壞，6月至今港鐵報案次數逾900宗。（資料圖片）

他又提到，針對車站內發生衝突，港鐵近月已新增一隊約 160 人的「附例特勤隊」，成員包括恆常編制的附例特檢隊、顧客服務及收益保護組的港鐵職員，及保安人員，以協助執行《港鐵附例》。港鐵亦安排更多保安，由原先100人增至現時約1000人，以提供額外支援。他又指，港鐵正就車站長遠的保安措施作檢討。

另外，在今年6至9月，鐵路警區錄得的罪案數字為536宗，當中刑事毁壞案件涉164宗；與2018年同期的311宗、當中刑事毁壞案件涉5宗比較，分別上升72%和318%，升幅顯著。