【11.12】港鐵多站被破壞兼擲汽油彈　譴責「暴徒」危及鐵路安全

反修例風波持續，網民連續第二日發起「三大罷」行動，今日（12日）多區及多間大學出現示威警民衝突，亦有多個港鐵站設施遭破壞。港鐵表示，共有7條鐵路綫（包括觀塘綫、荃灣綫、東鐵綫、西鐵綫、馬鞍山綫、將軍澳綫及東涌綫）出現嚴重延誤，個別車站需要關閉。 港鐵強烈譴責示威者惡意破壞行為，並以「暴徒」形容破壞者，批評他們不但令列車服務嚴重延誤，更危及鐵路安全。

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東鐵兩段路軌被擲雜物 乘客須下車步行



港鐵稱，東鐵綫（大圍站至大埔墟站、粉嶺站至羅湖或落馬洲站）及西鐵綫（錦上路站至屯門站）部份路段受示威者影響，需暫停服務。

港鐵表示，東鐵多個露天路段路軌範圍被人投擲雜物，早上東鐵粉嶺站與太和站之間，與大學站附近有人將雜物投擲至路軌範圍內；亦有物件掛在架空電纜上，令供電系統跳掣，列車服務即時暫停。港鐵又稱，沙田站與大圍站之間亦被人投擲單車、水馬等物件；兩次事件中，多名車上乘客受影響，分別經路軌步行至大學站或沙田站離開。港鐵稱已就有關破壞行為報警，並保留對有關人士的追究權利。

紅磡站、大水坑站分別被擲汽油彈 有列車緊急逃生門被開啟

另外，港鐵指分別有人向東鐵綫紅磡站對開路軌及馬鞍山綫大水坑站路軌旁投擲汽油彈。而昨日傍晚，港鐵上水站亦遭惡意破壞，港鐵稱，有人不斷將雜物投擲到路軌，致一列往紅磡方向、載有乘客的列車未能完全離開車站月台，車上乘客需要撤離車廂。其後亦有人闖入車廂破壞及縱火。

至於西鐵，天水圍站及元朗站的列車亦出現持續被人阻礙開出的情況，錦上路站至屯門站列車服務一度暫停。而東涌站、黃埔站及太子站等一度被迫關閉。而東涌綫及觀塘綫亦分別有列車被人擅自開啟緊急逃生門。

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港鐵：路軌被投物可致列車出軌

港鐵強調，向路軌或行駛中列車投擲物品是十分嚴重，可令列車出軌，造成重大傷亡；而向列車及車站投擲汽油彈、及擅自開啟列車的緊急逃生門等，亦對乘客、港鐵員工和鐵路設施安全構成十分嚴重威脅，港鐵強烈讉責有關行為，並對示威者破壞鐵路設施，罔顧乘客、港鐵人員的安全表示極度憤慨。

港鐵稱，會繼續密切留意，有需要時會即時暫停或調整列車和車站服務，以保障乘客及員工安全。