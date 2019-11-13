【11.13】法院雖運作如常　多人交通受阻　官遲到忙說：唔好意思

就社會上的各種爭議，今（13日）繼續有人發起行動癱瘓交通，裁判法院亦受影響。處於新界北的粉嶺法院的第一庭，有10宗案件的被告未有到庭，裁判官最終亦准準備認罪的被告，由律師代為認罪及處理。此外，有裁判官坦言因交通問題，電召一時小仍找不到的士，最後亦要遲半小時，亦有法官遲了約一小時才能開庭，他出庭即向庭上各人表示：「唔好意思，要大家等。」

2019年11月13日早上6時40分左右，吐露港公路有數輛警車突然逆線行駛，有正在休息的示威者發現，立刻起身戒備。警車最後沒有靠近，隨後離開。現時二號橋情況暫時平靜。（余俊亮攝）

新界東今早受東鐵線全停及吐露港公路亦全封，位處新界北的粉嶺法院，仍大致能運作正常，然而專門負責處理首日提堂案件及再提訊案件的第一庭，卻有10宗案件的被告未能到庭，裁判官亦體諒情況，把受影響而無法到庭的案件押後，未有充公涉案被告的保釋金或發出拘捕令。

官准Uber司機案由律師代為處理

而該10宗未有到庭的案件中，有3宗涉及Uber載客取酬的案件。該類的案件今日共有22宗在粉嶺法院再訊，由同一位律師代表。律師庭上表示，有2名被告因交通問題而未能到庭，其中1人認罪。此外，另有1名會認罪的被告正趕來法院。

署理主任裁判官蘇文隆即問，此類案件可否在被告未有到庭下，由律師代表被告認罪，最終控辯雙方均同意以此方法處理。

認罪司機准兩周內交罰款

而今日共有5名被告認罪，包括該兩名未有到庭的被告。他們最終被判罰款2千元，而裁判官先扣除保釋金，餘款1千元准被告在兩星期內繳交。至於其他17名被告，包括1名今日未能到庭的被告，其案件將會押後至明年3月4日再訊。

官稱電召的士用了1小時

除了有被告因交通問題而未能到法庭外，裁判官亦受影響。裁判官吳重儀處理一宗續審案件時，案件原訂9時30分開庭，而吳官則10時左右出庭，透露自己電召的士用了1小時。

而暫委裁判官黃偉權則在10時半左右出庭，指自己因交通問題，剛剛才返到法庭，並謂：「唔好意思，要大家等。」

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記者實測天水圍往屯門法院花逾1小時

至於位處新界西的屯門法院，由於主要連接對外交通的西鐵及輕鐵，部份路線清晨曾提供有限度服務，惟後來往來屯門、天水圍及元朗三區的西鐵停駛，輕鐵亦先後停止服務。記者嘗試從天水圍前往最近的屯門裁判法院，亦需要設法轉車抵達，最後要花上逾一小時才能到達法庭。

乘接駁巴轉完又轉

以交通向來不便的天水圍北為例，由於九巴服務同受影響，等候接駁至西鐵站的港鐵巴士今早亦只間歇性開車，但已幾乎是唯一的選擇。記者在天水圍西鐵站下車後，再轉乘另一輛接駁至屯門洪水橋的港鐵巴士，惟到達了屯門，又因法院位於屯門市中心，但該路段僅餘有限公共交通工具行駛，記者只好乘搭前往深圳灣的B2巴士，於藍地下車，後步往嶺南大學附近乘搭小巴，最終抵達法院，但全稿已用上逾1小時。

元朗大馬路警民對峙情況。（黃偉民攝）

陪審員無法到高院多案押後

至於位處港島區的高等法院，今日有多單審訊均因交通問題而需要延遲甚至取消，其中一宗涉及一名61歲男子用利剪狂插妻子多次至死的謀殺案，因陪審員無法到庭而取消；另一宗特殊學校男社工涉性侵自閉及輕度智障女生的案件，更因交通問題而被逼延至星期五再訊。

另外，亦有大量審訊因陪審員未能趕至法庭而需延遲開庭，如一宗涉及一名38歲男子涉強姦兼職女友案，原訂早上九時半開審，最終需延至中午十二時才開庭；至於日前已曾因陪審團交通問題而延後的 石棺藏屍案，及已開審多天的野戰小子謀殺案，亦延遲了超過一個小時才能開庭，但相對其他審訊，影響已不算嚴重。