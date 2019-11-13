【11.13中大】指警使用過分武力　學生會長申禁令　法庭下午處理

中文大學學生昨與警方在校園內爆發衝突，該校學生會會長蘇浚鋒今早(13日)向法庭申請臨時禁制令，禁止警方在沒有搜查令或按法例准許下進入中大校園，及在沒有中大校方的要求下於校園使用「群眾處理武器」，案件今早9時在高等法院處理，法官閉門進行指示聆訊後，決定於下午5時開庭處理申請。蘇在庭外指禁令阻警方進一步傷害校園，他冀警方尊重高等學府的學術自由，直指昨日段崇智校長談判時警方向他施放催淚彈實在「喪心病狂」，他又指，校方知悉他們申請禁令一事，又認為校方應更積極處理問題。

中大學生會會長蘇淩鋒指警方向段崇智校長發催淚彈是喪心病狂。(李慧娜攝)

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余若薇楊岳橋等將代為出戰

有關申請禁止警方在沒有搜查令或按法例准許下進入中大校園，及在沒有中大校方的要求下於校園使用「群眾處理武器」（如胡椒噴霧、催淚煙、橡膠子彈等），資深大律師余若薇、大律師楊岳橋、譚俊傑等為入稟方的代表律師。

認為警方使用過分武力

中大學生會會長蘇浚鋒在庭外指，中大昨日的情況嚴峻，警方使用過分武力，包括千多枚催淚彈，蘇直指警方破壞同學的校園生活，胡亂使用催淚彈，令植物著火，危害校園安全，因此他冀透過申請禁令，阻止警方進一步傷害校園，亦望警方尊重高等學府的學術自由，以及他們珍視的價值。

指警方曾闖入網球場

蘇又指，警方從未表示要搜查宿舍，但昨日起初卻有意無意進入校園範圍，並闖入夏鼎基運動場旁的網球場，而當時該處並無示威者聚集，而因為警方此舉，同學才覺受到挑釁。

認為校方應更積極處理問題

被問到校方是否支持申請，蘇表示只能說校方知道此事，他續指校方應以更積極的態度處理問題。對於校長段崇智昨日出面與警方談判一事，蘇直指談判期間，警方也向手無寸鐵的段校長施放催淚彈，此舉實在「喪心病狂」。蘇希望校方可以繼續支持同學、「企喺同學一邊」，為他們提供醫療、法律支援及即場協助。

指警方宣布撤離又派人增援

蘇又指，警方昨日在Facebook宣布撤離，但卻又增派人手到場，更發射顏色水，完全看不到警方有誠意和平處理事件，反而多次談判後反口，最後亦用水炮車及裝甲車挑釁同學，直指示威者如此憤怒也不無原因。

受傷同學難以估計咁多

他指昨日受傷的同學「難以估計咁多」，他稱昨日已開放體育館及健身室安置傷者，同事受傷程度嚴重，有人被擊中眼周組織，有人被擊中頭部。