【11.13市況】交通混亂化妝店無人返工　老闆自行開舖生意減半成

網民連續第三日發起堵路的行動，各區交通嚴重受到影響。其中在沙田區，由於東鐵綫全綫暫停，巴士站未能如常運作，區內市民今早難以出門上班及上學。有商店老闆因員工未能出門上班，故只能親自開鋪營業；有停課的中學生則選擇趁假期到中大參與後方支援。

網民今日發起「晨曦行動」，繼續癱瘓港九各區交通。在沙田區方面，部份路面佈滿磚頭、竹枝，有市民自發上前清理，但車輛仍然難以行駛。居民要離開沙田區何謂困難重重，市中心巴士總站未能正常運作，東鐵綫亦全綫暫停。

學校停課 中學生瞞家人赴中大支援

不過，有人亦專程由市區出到沙田。中五女生海獅（化名）與朋友一群五人在沙田百步梯前站著聊天。戴著口罩的海師表示，今早得悉學校終於停課後，就隱瞞家人，與朋友從九龍區集合，夾錢乘坐Uber 到沙田。她表示，昨晚留意到防暴與中大爆發衝突的新聞，一班朋友希望作出支援，到沙田協作運送食物、頭盔及「豬嘴 」等物資，稍後計劃再坐車上中大，希望可以在後方支援，出一分力。

她指，過往非第一次背着家人參與示威活動，父母對反修例事件立場中立，對此會「隻眼開隻眼閉」，「有時我睇新聞時佢哋會聽我呻，但唔會太出聲」。她指，雖然父母不會苛責，但笑言目前交通情況混亂，亦會煩惱稍後如何回家。

家長楊小姐育有一名就讀小一的兒子，她表示，昨晚學校已經內聯網通知，由於交通情況混亂，故家長可選擇安排子女不返學校。她指，自己照顧兒子會更為方便，故已向校方請假。在兒子不用上學的日子，她說，今早帶同他買菜，下午回家後則安排他自修溫習。

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員工未能上班 老闆親自上陣開鋪

新城市廣場及鄰近的沙田中心大部份商店均關門，只有小部份食肆、藥房尚營業，徐先生的化妝品店是其中之一。他指，由於兩個員工居於觀塘及將軍澳，因交通問題未能上班，故只好「親自上陣」。不過，他表示，自己在中午時份回到鋪面，料逗留數小候就會關門，開門營業只為預購的客人前來領取貨品。他直言最近每日生意少半成，目前依賴網上代客訂購支撐收入。