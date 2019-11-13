海關「龍捲風」行動打擊不良健身中心　11月拘5人涉13萬元合約

香港海關於去年年底起開展代號為「龍捲風」的專項執法行動，打擊健身中心的不良營商手法。海關人員於11月四日至今日（13日）採取第四波行動，拘捕五人，涉嫌以具威嚇性營業行為銷售健身服務，違反《商品說明條例》，包括一名健身中心董事及四名銷售人員，年齡介乎22至27歲。涉案的健身服務合約總值約13萬元。整個行動中，截至今日共拘捕19人，行動仍然繼續。

香港海關於去年年底起開展代號為「龍捲風」的專項執法行動，打擊健身中心的不良營商手法。（資料圖片）

海關早前接獲舉報，指一間位於旺角的健身中心的職員，涉嫌在銷售健身服務的過程中對顧客施加不當影響，以具威嚇性的銷售手法使消費者購買健身會籍。海關指，經深入調查後，海關人員採取行動，拘捕五名男子，包括一名健身中心董事及四名銷售人員，年齡介乎22至27歲。

截至今日，海關於「龍捲風」行動中共拘捕十九名涉嫌以具威嚇性營業行為銷售健身服務而違反《條例》的人士，包括四名健身中心董事及十五名銷售人員。他們年齡介乎21至43歲。涉案的健身服務合約總值約190萬元。

海關提醒，商戶必須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

海關強調，一直非常重視保障消費者的權益，絕不容忍健身中心的不良營商手法，並將繼續嚴厲打擊。