海關測試萬聖節玩具　1海盜帽及1玩具斧頭塑化劑超標

萬聖節將至，不少市民都會打扮出外慶祝。香港海關今日（29日）公布萬聖節玩具安全測試結果，發現1款海盜帽及1款玩具斧頭的塑化劑超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的上限。此外，海關亦發現1款骷髏骨連身衣褲未附有識別標記及雙語警告標籤，涉嫌違反相關條例的規定。

海關發現一款海盜帽及一款玩具斧頭的塑化劑超標。（政府新聞處圖片）

因應萬聖節將至，海關人員早前在全港多區進行特別巡查行動，試購12款萬聖節玩具作安全測試。政府化驗所結果顯示，其中1款海盜帽及1款玩具斧頭的塑化物料，含有的鄰苯二甲酸酯總重量分別為0.73%和0.17%，超出《條例》及其附屬法例所規定的0.1%上限。海關人員遂於上周五(25日)採取行動，在1間零售商鋪檢取共2件懷疑不安全的海盜帽。

另外，就一款未附有識別標記及雙語警告標籤的骷髏骨連身衣褲，海關人員亦已於昨日（28日）勒令一間零售商將違規的6件骷髏骨連身衣褲儲存於指定地方，案件仍在調查中。

海關發現一款骷髏骨連身衣褲未附有識別標記及雙語警告標籤。（政府新聞處圖片）

塑化劑損生殖系統

海關提醒長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害，家長應留意避免讓兒童長時間接觸含過量塑化劑的玩具和兒童產品。而根據相關條例，進口、製造或供應本地使用的玩具，須符合指定的安全標準，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。