【司徒華獎】屢遭質疑能力　新晉教師未言棄：自閉生都會開花盛放

第八屆司徒華獎今年新增「新晉教師」獎項，表揚任教年資不超過5年、積極投入教育事業的好老師，福德學校英文科教師許詩蘊是其中一名得獎者。入職初時，許詩蘊曾被被家長質疑是否懂得教學，隨後選擇以行動證明自己的能力。 事實上，許詩蘊對有特殊教育需要（SEN）學生特別用心，甚至能提拔自閉症學生參加朗誦節比賽，取得優良成績，她深信：「每個自閉症小孩都會像花朵一樣美麗地盛放，只是每朵花盛開的時間都不一樣。」

第八屆司徒華獎今年新增「新晉教師」獎項，福德學校英文科教師許詩蘊是其中一名得獎者。（鄺曉斌攝）

由被家長質疑 至懂得按學生程度調整教學

許詩蘊加入福德學校任英文科教師，已屆第五年；回想當初，入職初時曾因年紀尚輕，兼缺乏經驗，未掌握與SEN學生的相處方式，一度遭家長質疑：「其實你識唔識得教小朋友？」原來，她以為每個學生都喜歡被讚賞，卻有一名SEN學生不喜歡被讚，更曾因被讚賞成績表現好，而導致對方大哭大叫。

帶着被質疑教學能力的不快，許詩蘊當年為自己訂下目標：用行動證明給家長看。至今，她已會因應SEN學生的能力，而調整工作紙的難度，並且親手繪製教材，開設YouTube頻道，上載自行攝製的學習英文短片，供學生參考。

挑選自閉生參加英文獨誦 改善與人溝通力

除了在課堂上的協助，許詩蘊更重視SEN學生在課堂以外的學習經歷。項賢是福德學校一名患自閉症的五年級學生，許詩蘊曾三度執教其英文科，去年挑選他參加校際朗誦節英文獨誦。

項賢雖然是自閉症學生，但對英文科特別感興趣。許詩蘊說，項賢二年級時曾考慮讓他嘗試英文朗誦，但其當時自信心較低、未太懂得與他人溝通；去年項賢升讀四年級，許詩蘊發現他已逐漸成長，可準備到外參賽。

許詩蘊起初在放學後，與項賢單對單訓練，包括到操場旁的講臺上朗誦，鍛鍊膽量及自信。（鄺曉斌攝）

學生：朗誦其實好好玩

許詩蘊起初在放學後，與項賢單對單訓練，後來要求他在每天午膳期間，在25人的班別面前朗誦，以及到操場旁的講台上朗誦，鍛鍊膽量及自信。項賢在比賽中的表現更讓其喜出望外，取得80多分的優良成績。

項賢在訪問期間直言，面對陌生人朗誦時會有些少緊張，而最難忘則是跟許老師在操場上練習朗誦，「Miss Hui好好人，十幾個優點，零缺點。朗誦其實好好玩！」

（鄺曉斌攝）

第八屆「好學生．好老師表揚計劃（司徒華獎）」嘉許努力奮鬥的學生，以及有愛心的教師。今年新增「新晉教師」獎項，表揚任教年資不超過5年、積極投入教育事業的好老師。今年共12人獲表揚，每名得獎者可獲1萬元獎金及獎狀。

談及得獎感受，許詩蘊說，其實對於是否獲獎都沒有所謂，她翻看自行繪製的教材，以其中一個講述開花的章節作結：「每個自閉症小孩都會像花朵一樣美麗地盛放，只是每朵花盛開的時間都不一樣。」