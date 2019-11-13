【11.12．中大】義務醫生指傷者以學生為主　多被催淚彈橡膠彈傷

昨晚（12日）中大爆發激烈的警民衝突，校園如同戰場，多名中大醫科畢業的醫生及其他義務醫生，曾自發到中大救助傷者。 一名有參與昨晚救援的醫生透露，約有60人需要接受治療，傷者以學生為主，亦有數名記者，主要是被催淚彈彈殼及橡膠子彈擊中而受傷，「好多頭同上肢嘅傷，亦有被水炮車噴出嘅藍色水灼傷。」而中大前校長沈祖堯醫生也有帶同一些教授級醫生到場幫忙。

中大昨晚發生激烈警民衝突，示威者於二號橋向警方掟汽油彈及磚頭等，警方發射多枚催淚彈。（資料圖片）

一名有參與昨晚救援的醫生透露，昨晚中大的傷者數目不少，需要治理的約有60人，另外也有部分人屬輕傷，毋須醫護協助。傷者以學生為主，亦有數名記者，傷勢主要是被催淚彈彈殼及橡膠子彈擊中而受傷，「好多頭同上肢嘅傷，亦有被水炮車噴出嘅藍色水灼傷。」昨晚有傳有學生被子彈擊中頭部而失去意識，他就指資訊非完全準確，「係有人頭部受傷，短暫意識模糊。」他稱，傷者都得到適當護理，部分人送院，部分人就在校內獲治療。

他補充，昨天傍晚5、6時起，就有醫生到中大協助救援，總共有過百人曾到場；而晚上10時左右，前校長沈祖堯醫生也有帶同一些教授級醫生到場幫忙。

醫管局表示，在11月12日的大型活動中，由12日早上7時30分計，截至今日凌晨12時，共有51人送院，40男11女，年齡介乎10個月大至81歲。警方今日於記者會上表示，昨日共拘捕287人，包括206男81女，年齡介乎12至82歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器等。