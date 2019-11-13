【11.13‧中大】黑衣人留守市民途步送物資　交換生批警強攻校園

網上有人發起一連三天（11日至12日）「三罷」，中大於前日及昨日（11、12日）發生激烈衝突，烽煙四起。防暴於校園外戒備，另外有黑衣人通宵留守中大，並於中大附近路段設起路障。不過，中大除了淪「戰場」外，現時亦儼如荒島。吐露港公路全封、東鐵綫全綫暫停服務，加上路障，令市民難以出入中大一帶。不過仍多人深夜前來增援，協助運送物資。有市民途步至中大附近，亦有人以電單車或單車代步。

有市民帶備衣物、醫療用品、飲用水及食物等支援在內留守人士。（蔡正邦攝） 今（13日）清晨，運輸處及港鐵分別宣佈，吐露港公路全線封閉，東鐵綫全綫暫停服務，以致新界東交通癱瘓，只遺下空蕩蕩的吐露港公路，出入中大一帶難若登天。而公路上仍有不少路障，不過仍多人到場運送物資，有不少人步行入中大方向，並於途中放下不少飲用水及食物等。其間，亦有部分人以電單車及單車代步登山。市民帶備衣物、醫療用品等到支援留守人士。期間，有人自發清理街道。

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交換生：無想過在港會經歷這一切

中大兩名交換生指，從無想過在港會經歷這一切，Collin指，美國警濫權情況嚴重，惟無法想像在香港校園，警會瘋狂追擊學生。對於校長段祟智在場卻遭警射催淚彈Collin形容為「insane」。他們二人亦有去信大使館，向其國家人朋友及家人講述近日發生事件，相信「the world is watching」。兩人認為，警方不斷向中大發射催淚彈，強攻校園，欲展示權力，無視校長，質疑「who rules the campus」，他們對於有交換生收到其所屬大學通知，如有需要可撤離，兩人認為不應退縮。