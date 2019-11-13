【11.13三罷】警中環大追捕　裝甲車開路　至少30人押上旅遊巴

示威者發起的全港三罷行動今日（13日）繼續，多區有堵路及縱火等。於傍晚，有示威者在於遮打道、雪廠街一帶設置路障，警方於晚上7時40分左右開始清場，先由裝甲車衝破德輔道中沿途路障，警方並使用胡椒球彈，防暴警及速龍小隊隨即落地展開追捕，有多人被捕，部分身穿恤衫或非黑色衣物，然後被押至中環戲院里附近，被要求頭向牆，其後再分批上警車及旅遊巴。據現場初步估算約有30人被捕。記者重返在警方押解被捕人士時曾逗留的小巷及蓬底，找到染血的紙巾、口罩、黑色背包，而地面留有血跡。

由裝甲車開路 用胡椒球彈

下午約6時，有示威者在於遮打道、雪廠街設置路障。至晚上7時40分左右，有裝甲車衝破德輔道中沿途路障，速龍小隊拘捕一人，兩分鐘後，有現場消息指，警方曾施放胡椒球彈，不少人都要掩耳口鼻。防暴警其後向蘭桂坊方向推進，不少外籍人士咳嗽及流眼水，須由旁人助洗眼。

戲院里大追捕 部分非黑衣人

防暴警中環戲院里附近拘捕多人，期間有部分被捕人士被要求「搭膊頭」，及被警呼喝「唔准仰高頭」等，最後被押至一個簷蓬底，環境幽暗，有警員要求被捕人坐在地下、頭部向牆，又不斷要求記者向後退，阻隔記者拍下過程。在拘捕行動期間，記者發現，有參與行動的防暴警，在服飾上展示「行動呼號」的位置，放裝了其他物件遮蓋其識別編號。

分批押上警車、旅遊巴

然後被捕人士須分批上一架豬籠車及兩架旅遊巴，有部分被捕人士穿黑色衫、部分是上班族裝束，有外國人亦被捕。據記者現場觀察，在第一架旅遊巴上，被捕的外國人，其手機被警員拿走並嘗試對準該被捕人士的臉部，最後將手機放回其身上。其後該旅遊巴內部沒有燈光，記者無從觀察內裡情況。而第二架旅遊巴則有多名女性被捕。初步估算約有30人被捕。

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重返押解被捕人士小巷 地面留有血跡

在警方押走被捕人士後，記者重返警方曾處置被捕人士的中環戲院里小巷及簷蓬底，找到染血的紙巾、口罩、黑色背包，而地面留有血跡。至晚上9 時12分，警方出動吊臂車在中環清走路障，有交通警用掃帚掃街。