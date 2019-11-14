港大校園外設路障　管理層到場勸退學生　理學院長望留守

一連四日網民發起堵塞各區道路，今早七時許港大校園內有示威以雜物阻塞港大般含道入口（東閘）。港大首席副校長王于漸、理學院院長艾宏思以及學生事務長梁若芊到場視察情況。 港大理學院院長艾宏思表示，今天到場是因擔心學生的安全。他指自己早兩天有到校園了解情況，但形容今天情況更為惡劣，難以預料清場時會發生甚麼事，故希望留在現場陪伴學生，惟須視乎清場情況。

港大外路障至般咸道一帶。（張嘉敏攝）

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港大理學院院長艾宏思認為，警方需要理由才可進入校園，相信警方不會隨便進入，警方也承諾如沒有示威者拋雜物，就不會攻擊校園，艾宏思稱，校園隨地可見雜物、汽油彈，難以估計會否有人拋雜物。他補充，沒有與校長溝通，不知道校長今天會否出現，而有學生擔心他安危，在他抵達後送了一個防毒面具給他。

艾宏思稱，自己希望留在現場陪伴學生，不過仍須視乎清場情況。他又指，學生承諾不會向警方有所行動，而事實上於現場可見，部分人按他要求清理部分在馬路上的雜物。而根據他所指學生事務長梁若芊早於6時多到達，與警方及學生作溝通。

港大首席副校長王于漸到場與學生對話，獲現場學生提供「豬嘴」。（張嘉敏攝）

於早上7時，港大學生事務長梁若芊及副校長王于漸在場與黑衣人士對話，稱警方希望清理般咸道一帶的路障，如學生屆時未有所行動，相信警方不會進入校園。學生要求二人保證警方不會開真槍，惟二人稱警方行動不用向學校報告，難以承諾。他們又稱若警方到場或會到稍遠的位置，畢竟自己「年紀大」，其後有人給予他們「豬嘴」。