網傳警方下午「攻港大」　校方：無收到任何涉及校園的行動計劃

警方昨日（12日）向中文大學發射逾千枚催淚彈，及出動水泡車後，今早（13日）本港各區再有堵路情況出現。網傳港島區有學校家長收到通告，指警方發出消息，今天將提早於10時45分放學。另有網傳「警方將於下午攻香港大學」，多名港大生今早在薄扶林道校園戒備。 港大發言人回覆《香港01》指，大學一直與警方保持溝通。根據與警方協定的機制，警務人員在校園有任何行動前，會先知會大學。直至目前，我們並沒有受到警方任何涉及校園的行動計劃。

港大發言人回覆《香港01》指，大學一直與警方保持溝通。根據與警方協定的機制，警務人員在校園有任何行動前，會先知會大學。（讀者提供）

防暴警察昨日攻入中大校園，發射大量催淚彈及出動水泡車，造成逾60人受傷。港大、城大及浸大亦一度有防暴警到場駐守，及傳出警方將攻入大學。位於西營盤高街、毗鄰港大的救恩學校，今早向家長發出通告，指「參考中西區警方剛剛發出的消息，今天將提前於10時45分放學。所有學生將按平日放學方法離校。」

早上9時許，警方包圍港大戒備，一度舉槍指向學生警告停止扔石頭。至早上近10時，留守港大外的警方暫時離去。據了解，校方今早一直與警方溝通，確保既定溝通機制有效。根據機制，警方有任何行動前須先知會校方。而警車亦在9時前曾在校園附近出現，其後離開。

港大發言人回覆《香港01》指，大學一直與警方保持溝通。根據與警方協定的機制，警務人員在校園有任何行動前，會先知會大學。（讀者提供）

港大發言人回覆《香港01》指，大學一直與警方保持溝通。根據與警方協定的機制，警務人員在校園有任何行動前，會先知會大學。直至目前，沒有收到警方任何涉及校園的行動計劃。