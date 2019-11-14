公屋租戶服刑欠租要交回單位　申訴專員倡清繳欠租後可編配上樓

申訴專員公署今日（14日）宣布完成一項有關房屋署及社署就獨居公屋租戶服刑的通報機制及安排的主動調查。按照現行政策，若獨居公屋租戶倘需較長時間服刑，並欠交租金，會建議他們交回單位，而如果無欠租，房委會才會讓他們刑滿時可獲配單位。 申訴專員公署指現機制不利於更新人士重投社會，建議在符合特定條件的情況下，入獄獨居公屋租戶即使有欠租，仍然可申請「有條件保證書」，而日後在清繳所有欠租或欠款後，可獲編配公屋。

根據房屋署的既定政策，若獨居公屋租戶需較長時間服刑（一般為3個月或以上），會建議他們交回單位.（資料圖片）

申訴專員公署今日宣布（14日）完成一項有關房屋署及社會福利署（社署）就獨居公屋租戶服刑的通報機制及安排的主動調查。

獨居公屋租戶長時間服刑或需交回單位

根據房屋署的既定政策，若獨居公屋租戶需較長時間服刑（一般為3個月或以上），會建議他們交回單位﹔如符合條件（包括無欠租），香港房屋委員會（房委會）可發出保證書讓他們刑滿時可獲配單位。

現行機制不利更新人士重投社會

申訴專員公署早前接獲投訴，指有服刑的獨居公屋租戶因社署停發綜合社會保障援助（綜援）導致欠租而被房委會收回單位，不符合資格申請保證書，於刑滿出獄時失去住處並需重新輪候公屋。投訴人獲配公屋後撤銷投訴，然而，公署發現有關機制有可改善之處，遂於2019年3月展開主動調查。

申訴專員趙慧賢指，目前的機制安排不利更新人士重新融入社會。若租戶欠租，房屋署便會收回其單位，當有關租戶刑滿出獄時，他們必須重新申請輪候公屋，並清繳所有欠租。特別就綜援戶而言，社署的租金津貼是直接交到房委會的戶口，一旦這類個案開始欠租，即顯示租戶的綜援資格有變，其中原因可能包括入獄。申訴專員公署又指，房屋署有需要盡快知悉租戶綜援資格有變的原因，以便能盡早跟進，從而盡快收回單位再作編配，亦可避免租戶因欠租而失去其居所及未能獲發保證書的機會。

申訴專員公署建議在符合特定條件的情況下，入獄獨居公屋租戶即使有欠租，仍然可申請「有條件保證書」，而日後在清繳所有欠租或欠款後，可獲編配公屋。

申訴專員公署：有欠租仍可申請「有條件保證書」

申訴專員公署向房屋署提出4項改善建議，包括建議部門訂立「有條件保證書」的安排。在符合特定條件的情況下，入獄獨居公屋租戶即使有欠租，仍然可申請「有條件保證書」，而日後在清繳所有欠租或欠款後，可獲編配公屋。

申訴專員公署亦建議房屋署與社署加強現行的通報機制，請社署停發租金津貼時，在獲得有關租戶的同意後，可直接向房屋署提供其現正服刑的資料。