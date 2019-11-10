羅致光指綜援脫貧效果下降　增公屋供應　可加強扶貧效果

勞工及福利局局長羅致光今日（10日）發表網誌，表示綜援的扶貧效果由2014年的3.0%下降至2017年的2.5%，他預期在今年稍後公布的2018年香港貧窮情況數字，綜援的脫貧效果會進一步下降。然而，他指政府去年公布的《2017年香港貧窮情況報告》指出，若計算出租公屋的間接資助作用，可以減低貧窮率3.5%，較綜援的減貧率2.5%還要高，認為增加公屋供應，可加強扶貧效果。

勞工及福利局局長羅致光今日（10日）發表網誌，表示綜援的扶貧效果由2014年的3.0%下降至2017年的2.5%，他預期在今年稍後公布的2018年香港貧窮情況數字，綜援的脫貧效果會進一步下降。（資料圖片）

羅致光表示，前年綜援制度減低的貧窮率為2.5%，較2016年的2.8%為低。明顯地，綜援的扶貧效果由2014年的3.0%下降至2017年的2.5%，主要有兩個原因，一是領取綜援的人數逐年有輕微下降；另一個是由於綜援的金額是按通脹調整，而貧窮線則按住戶收入調整，而由於過往幾年的住戶收入升幅高於通脹，結果使綜援可令住戶脫離貧窮線的機率下降。他預期，在今年稍後公布的2018年香港貧窮情況數字，綜援的脫貧效果會進一步下降。

另外，政府去年公布的《2017年香港貧窮情況報告》指出，若計算出租公屋的間接資助作用，可以減低貧窮率3.5%，較綜援的減貧率2.5%還要高。羅致光認為增加公屋供應，可加強扶貧效果。

羅致光指政府去年公布的《2017年香港貧窮情況報告》指出，若計算出租公屋的間接資助作用，可以減低貧窮率3.5%，較綜援的減貧率2.5%還要高，認為增加公屋供應，可加強扶貧效果。（資料圖片）

自2011年實施法定最低工資之後，不少低薪工種的薪酬已明顯上升，羅致光舉例指，如2011年前的最低薪的清潔工可能每月只有約4,500元收入，但今天以每小時37.5元、每星期工作44小時、平均每月4.3個星期計，每月便有約7,100元收入。但他指根據上述安排，一位領取綜援人士就算只領取法定最低工資，只要每月工作約112小時，便已經達到豁免計算入息上限，再做多些工作，都不會有額外收入，令部分綜援受助人可能會因此而減低工作的動力。

羅致光續言在2016年10月，關愛基金推行了一項「提高在綜合社會保障援助計劃下殘疾受助人的豁免計算入息上限試驗計劃」，即是首部分全豁免入息的800元提升至1,200元，以及後一半豁免入息的3,400元提升至5,600元；即總收入達至6,800元時，最高可獲豁免額為4,000元。羅致光指上述安排將會恆常化，並擴展至所有類別的綜援受助人，加強鼓勵就業的效果。