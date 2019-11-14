警方委任不多於100名懲教人員任特別任務警察　守衛政府處所

政府發言人今日（14日）表示，警務處處長已根據《公安條例》（第245章）第40條，委任一批懲教署人員為特務警察，以增加警方的人手和力量。警務處會先以試行形式，安排委任不多於100名懲教人員為特別任務警察，主要負責守衞警務處處長所指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等方面的工作。

11月12日，示威學生退入中大夏鼎基運動場，警方繼續發射催淚彈。（梁鵬威攝）

政府發言人今日（14日）回應傳媒查詢時表示，警務處處長已根據《公安條例》（第245章）第40條，委任一批懲教署人員為特務警察，以增加警方的人手和力量。

發言人稱，由於過去多月的動亂持續，經考慮後，當局認為根據《公安條例》第40條的委任機制，安排其他紀律部隊的合適人員分擔或參與部分警務工作，可增加警方的人手和力量。

特別任務警察須防暴、處理突發事件

警務處會先以試行形式，安排委任不多於100名懲教人員為特別任務警察。該些人員熟悉使用防暴裝備並且在日常工作負責相關職務，並願意擔任特別任務警察。作為試行階段，根據警務處的運作需要，是次獲委任為特別任務警察的懲教人員將主要負責守衞警務處處長所指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等方面的工作。

▼11月10日示威衝突情況▼

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相關懲教人員獲委任為特別任務警察期間，將暫時由懲教署以非全職形式借調至警務處，執行特別任務警察的職務。就此，懲教署會通過靈活調配工作，配合有關安排。

不排除再增加特別任務警察

視乎警務處的人手需要及社會活動的發展，政府不排除日後再委任其他香港的紀律部隊人員為特別任務警察，以分擔警隊的壓力。