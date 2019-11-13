【逃犯條例】首批「特務警察」本周加入防暴　懲教「飛虎隊」上陣

因修例風波觸發的激烈示威衝突愈演愈烈，警隊持續應戰疲於奔命，港府為應對沒完沒了的「戰事」，早前傳出由特首授權警務處處長，委任其他紀律部隊成員自願擔任「特別任務警察」，補充兵源。據悉，港府已敲定第一批「特務警察」，指令懲教職員可自願出任，協助守護政府建築物，以及負責押解等工作。

懲教署於2016年已引入VKS胡椒球槍(中間黃色槍托/資料圖片)

12日晚網上流傳訊息，指懲教工會接獲通知，特首林鄭月娥已簽署指令，懲教職員可自願充當特別警察，負責守護政府建築物、押解及防暴工作。《香港01》從有關方面證實消息，換言之，懲教人員將成首批「特務警察」，最快本周內落實。

據了解，將參與防暴的，是有「懲教飛虎隊」稱號的區域應變大隊部分成員。區域應變隊於2016年成立，負責押解高風險在囚人士及應付緊急事故，故適合進行協助守護政府建築物，以及負責押解等工作。

此外，區域應變隊一般會配備低致命武器，包括可裝備催淚彈及橡膠子彈的防暴槍、布袋彈長槍，胡椒泡沫噴劑、伸縮警棍、胡椒珠發射器、手槍形胡椒珠發射器等，亦可配備點38口徑手槍，即使被派往進行前線防暴工作亦可應付。

根據《公安條例》第40條，特首可授權警務處處長，書面委任任何自願人士為「特別任務警察」。