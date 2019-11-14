【逃犯條例】10.1中槍少年出庭應訊　與另6被告案轉區院審

十一國慶當日多區爆發警民衝突，中五學生曾志健在荃灣遭警員近距離開槍，與另外6人被控暴動、襲警等。案件今（14日）再提堂，曾自中槍後首次出庭，精神不俗。控方申請修改控罪內容的字眼，包括隱去涉案警務人員的職級，並將案件轉介區域法院。眾被告將於下月5日在區域法院答辯，期間續准保釋。3名被告欲減少報到次數，署理主任裁判官高偉雄只批准其中1人的申請。

第六被告曾志健在支持者撐傘掩護下離開。(林樂兒攝)

6男1女被告依次為陳珩（38歲，清潔工人）、陳金國（19歲，香港專業教育學院學生）、李振文（25歲，程式設計員）、馮清華（21歲，香港專業教育學院學生）、郭小琴（女，22歲，香港專上學院學生）、曾志健（18歲，中五學生）和邱宏達（26歲，理工大學學生）。

支持者輕拍健仔表慰問

人稱「健仔」的第6被告曾志健早前因槍傷而未能上庭，他今日應訊時精神不俗。庭內公眾席滿座，離庭時有支持者輕拍健仔的肩膊以表慰問。首被告陳珩今無律師代表，裁判官提醒他下次應訊前可尋求法援。

被告馮清華及邱宏達早前的保釋條件包括每周往警署報到2次，兩人申請減為一次，但不獲批准。另一被告李振文原先須每日報到，今獲准只需每周報到2次。

第7被告邱宏達(黑背包)。(林樂兒攝)

控方刪除控罪書上兩警職級字眼

控方今天申請修改控罪，把涉案警員的職級字眼刪除。另外，第6被告和第7被告共同被控的暴動罪，案發地點亦有作修改。

首5名被告同被控1項暴動罪，控罪指他們於本年10月1日，在荃灣海壩街一帶與其他不知名人士參與暴動。而首被告陳珩另被控1項縱火罪，指他於相同日期和地點，連同另一不明人士用火損壞另一人的財產。

而第6被告曾志健和第7被告邱宏達，亦同被控1項暴動罪。控罪指他們於本年10月1日，在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名人士參與暴動。

第6被告曾志健另被控兩項襲警罪，指他於同日，在荃灣鱟地坊襲擊謝思明和曾家輝。

案件編號：STCC3684/2019