【三罷】28男女涉參與中環快閃被控　包括新晉藝人吳智杰

網民連日來發起「三罷」行動，前日中午有大批示威者在中環發起快閃集會，但最終亦演變成警民衝突，多人被捕。其中21男7女被控非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品等罪，案件今（14日）於西九龍裁判法院提堂。28名被告中包括屯門區議會候選人羅焯勇、報稱為ViuTV藝員的吳智杰，當中亦有醫院放射師及教師等。裁判官准案件押後至明年2月6日再提訊，大部份被告准以3千至5千元保釋。

11月12日多人在中環被捕。(資料圖片)

出庭被告全穿上灰色上衣

涉案共28名男女，除了第二被告仍在院未有上庭外，其餘大部分到庭應訊的被告罕有地穿上同款的灰色T恤，據了解，由於眾被告的衣物被警方檢取作證物，所以警方向他們派發灰色T恤作上衣。

全部被告均被控一項非法集結罪，指他們於本年11月12日在中環畢打街近德輔道一帶連同其他身份不詳的人參與非法集結；其中26人再被控違反《禁蒙面法》；兩人另被控管有攻擊性武器或適合用作非法用途的工具，即錘仔及黑色噴漆，亦有一人被控藏有大麻捲煙，而有一人被控未能在規定下出示身份證明文件。(詳見下表)

區選候選人准選舉夜免宵禁

由於第二被告仍在醫院留醫，今日未能到庭應訊，其案件暫時押後至本周六再提訊；而第27及28被告則因為地址證明問題，法庭今無法處理其保釋申請，二人的案件將於明日再處理。其餘25人均獲准以3000元或5000元保釋，但期間不得離港，要遵守宵禁令，要禁足干諾道中、畢打街、德輔道中一帶，並要每周到警署報到一次。另外，區選候選人羅焯勇獲准在區選後才開始遵守宵禁令。

屯門景興區候選人羅焯勇，同區候選人並包括劉幸兒及陳有海。

案件編號：WKCC4273/2019