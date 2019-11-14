【逃犯條例】恒大取消上學期餘下課堂　諾盡量免警進入保校園安寧

反修例風波持續，全港多區，包括多間大學一帶近日亦有警民衝突。香港恒生大學校長何順文今日（14日）向師生發家書，指在考慮交通、同學安全及咨詢學院院長後，決定取消上學期餘下課堂，稍後再公布評核安排。 他在家書中向師生表達關心，又指校方設明確指引和機制，若非校內人士報警求助，校方會盡量避免警察進入校園，以保障校園安寧。

（香港恒生大學學生會」facebook相片）

香港局勢升級，多區發生激烈衝突，香港恒生大學學生會今日晚上透過facebook，轉載恒大校長何順文今日向全校教職員及學生發的家書。

何順文在信首形容自己心情沈重，並向師生表達問候和關心。他稱，本周一及二恒大校園外圍有堵路，警方亦在隧道附近有佈防，他得知周二清晨有同學被警方拘捕後十分擔心，第一時間已提示學生事務處跟進及給予適當支援，他透露涉事同學已於昨天獲釋，並澄清行動期間警方沒有進入恒大校園範圍內。

他重申，校方設明確指引和機制，若非校內人士報警求助，校方盡量避免警察進入校園，以保障校園安寧。

而在教學安排上，何順文指，兩天來爭取時間與不同同學會面，理解他們的感受及聆聽需要，由於不少同學憂慮上學安全和學習進程，考慮到交通及同學安全，校方咨詢學院院長後，決定取消上學期餘下課堂，教務處會盡快公佈學習與評核的安排。

他在信末提醒同學留意自身安全、健康和情緒，又指校園內一草一木、一椅一桌，均有其故事，希望大家好好珍惜。