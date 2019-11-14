【逃犯條例】城大多處被毀須關閉4日　校方：執法者入校前須溝通

社會新聞
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反修例風波持續，多間大學發生警民衝突。香港城市大學今日下午（14日）發聲明，稱校園昨晚至今日清晨（本月13至14日）遭到大規模破壞，多處地方被毀壞，亦有人在化學生物實驗室外徘徊，校方宣布校園由即日起至本周日（17日）臨時關閉，以進行復修及清理。

城大在聲明中稱，據知昨晚至今日清晨警方並無入城大校園或學生宿舍範圍，並強調執法人員如欲進入城大校園執行職務，必須遵循既定指引和規定，並事先與校方溝通。

城大劉鳴煒學術樓外圍裝修棚架昨日起火。（資料圖片）

城大在聲明中指，劉鳴煒學術樓疑被縱火、楊建文學術樓各處遭多名身份不明的蒙面人闖入破壞，亦有人在化學生物實驗室外徘徊，故城大會派員加緊把守實驗室，以策安全；同時正檢視各處情況和點算損失。

城大指，校長郭位及管理層高度關注事件，決定即日起至本周日（17日）臨時關閉校園，以進行復修及清理。

城大同時強調，執法人員如欲進入城大校園執行職務，必須遵循既定指引和規定，並先與校方溝通。而據校方了解，昨晚至今日清晨期間，警方並無進入城大校園範圍或學生宿舍，校方會繼續按機制處理相關事宜及向有關方面了解情況。 

城大表示，留意到網絡上有不少傳言，重申校方以所有教職員及學生安全為重，會繼續保持溝通，致力提供安全的學習和工作環境，同時呼籲各方保持冷靜和克制，勿讓街頭政治入侵校園。

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