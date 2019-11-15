【11.15三罷】嶺大、教大、公開大學宣布終止上學期餘下面授課堂

繼中大及城市大學後，嶺南大學、教育大學及公開大學亦宣布即時終止上學期餘下面授課堂。

嶺南大學表示，鑒於交通阻塞和社區衝突情況持續，以及學生對自身安全越來越擔憂，嶺南大學決定即時終止 2019-20 學年上學期餘下所有面授課堂。



所有教學將改為網上進行，詳情將由個別院系公佈。同學如需老師個別指導，可使用最合適的方式與他們聯繫，老師亦會使用不同方法促進同學學習。



期終考試將根據個別課程老師的決定，以網上考試或其他考核方式代替。同學所有考核都合格將可獲取應得學分。

有鑑於社會目前情況或影響師生往返校園，香港教育大學宣布，2019-20學年上學期餘下的面授課堂將改為網上學習及評核，學生毋需返回校園上課。具體課堂安排，學生可向個別課程的導師查詢。

公大取消本學期餘下面授課堂 實習與實驗課將再作通知

由於堵路及阻礙交通服務情況持續，香港公開大學宣布由11月18日起，取消本學期餘下數周的面授課堂，改為利用網上學習系統（OLE）和流動應用程式iBookcase 以網上形式進行教學。

然而，實習與實驗課、研討會及專題研究等或仍需以面授形式進行。公大各學院將向同學就上述的具體安排作出通知；考試安排則會於稍後時間公布。

本周三(13日)中大宣布2019-20年度第一學期結束，所有在大學本部進行的課堂包括本科生及研究生科目亦將即時取消，直至2020年1月6日第二學期開始。大學將成立一特別小組，處理有關第一學期科目評核以及學習支援的詳細安排。

城市大學則於昨日(14日)宣布提早完結上學期餘下的授課（11月18日至11月30）。

另外，科大、嶺大及浸大早前則表示，本學期餘下時間，暫時透過網上平台教學。