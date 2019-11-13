【11.13】中大宣布19-20年度第一學期結束　所有課堂即時取消

反修例風波持續，近日多間大學爆發激烈衝突，中大今日(13日)宣布2019-20年度第一學期結束，所有在大學本部進行的課堂包括本科生及研究生科目亦將即時取消，直至2020年1月6日第二學期開始。大學將成立一特別小組，處理有關第一學期科目評核以及學習支援的詳細安排。 另外，浸大今（13日）向師生發信，指未來兩周的校內面授課堂將會取消，改為網上課堂或延至下一學期；科大表示，決定在本學期餘下時間，暫時透過網上平台教學，同時宣布關閉清水灣校園直至11月17日。

中大於晚上約6時30分，宣布即時結束2019-20年度第一學期，所有在大學本部進行的課堂包括本科生及研究生科目亦將即時取消，直至2020年1月6日第二學期開始。大學將成立一特別小組處理有關第一學期科目評核以及學習支援的詳細安排。

中大指，同學及同事的安全是香港中文大學的首要考慮，鑒於蔓延全港的社會運動持續升溫，公共交通服務受到嚴重影響，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，因而宣佈結束第一學期。

居於校園學生如有需要 可與書院及研究院聯絡

至於在大學本部以外地方進行的教與學活動如醫學院的臨床課堂，以及在中環美國銀行中心進行的課堂，中大指，有關學系/學院將另行作出宣布。因應校園現時的狀況，居住於校園的同學如果需要協助，中大指請與相關書院及研究院聯絡。

中大同時指，鑒於校園發生嚴重衝突造成多處地方及設施遭受嚴重損毀，交通受嚴重阻礙，為確保學生和教職員的安全，所有部門於明天（11月14日）及後天（11月15日）暫停運作。除提供緊急及維修工作的人員並在情況許可外，所有教職員均毋須回校。

+ 17 + 16 + 15

浸大校長錢大康下午向學生發電郵指，由明（14日）開始，未來兩周的校內課堂、考核將會取消，改為網上形式進行或延至下一學期。翻查浸大日曆表，本學期原定最後上課日為12月3日。



另外，科大亦向學生發信，指取消本學期餘下兩周半的課堂、考試，課堂將改為網上進行，各課程教授將會公布考試詳情。科大又指，校園會關閉至周日（17日）。



警方昨日於中大二號橋與示威學生對峙，校長段崇智一度到場，惟調停不果。警方於衝突期間不斷發射催淚彈、橡膠子彈，多人被擊中受傷。有消息指，中大今將宣布提早終結本學期。