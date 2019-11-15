【消委會】瞓4萬元雙人床褥現腰酸痛　公司指個人感覺拒換貨

都市人生活忙碌，不少人都會購買舒適的床褥，希望可以安寢入眠，消除工作一天的疲勞。但市面上不少床褥產品的質素參差，售後保養條款亦各有不同。消費者委員會今日（15日）公佈於2019年收到有關床褥產品的投訴，其中多數個案關於產品質素及保養條款。 床褥承托力足夠與否因人而異，因此市面上床褥產品的保養條款並不會以個人舒適度為保養條件，而會訂明客觀條件如床褥下陷幅度等。因此，消委會建議消費者選購產品前可以親身體驗床褥的承托力及質量，比較不同生產商床褥的保養條款，並於購買後依照生產商建議使用產品。

消委會今日（15日）公佈過往一年內收到有關床褥產品的投訴，其中發現不少床褥產品的保養條款有很多限制。

保養條件諸多制肘 有投訴個案於購買產品後才收到保養條款

用3個月後床褥床頭位置下陷 終不獲保養

其中一個個案中，事主陳太透過某職工協會購買A公司價值$4,811的床褥，使用3個月後發現床褥的床頭位置下陷。A公司師傅上門檢查時發現陳太使用「排骨床褥」，A公司回覆時表示，產品保養條款中清楚列明「排骨床褥」不符合保養範圍，不會安排更換或維修服務。陳太向消委會投訴時表示，分銷商未有提醒「排骨床褥」不受保養，而且她在收到床褥後才有機會細閱條款詳情，覺得不公平。消委會跟進後，A公司回應指，師傅檢查時，將床褥平放在地上時沒有出現下陷情況，而保養條款已經詳細列明某些特定情況不在保養範圍內。消委會調停不果，但A公司堅持按條款處理，陳太需要從其他途徑追討。

消委會接獲過百關於床褥產品的投訴，個案多涉及產品質素及售後保養問題。（資料圖片/王淑君攝）

床褥短時間內出現問題 以下陷及氣味問題為主

另外，消委會接獲的投訴當中，半數涉及產品質素。個案反映市面上不少床褥產品在使用段時間內便出現問題，出現下陷及氣味問題。

4萬元雙人床褥現腰酸痛 公司不換貨 僅填充物料

其中一個個案中，事主梁先生於兩年前購買價值$40,000的雙人床褥，但最近經常受腰背酸痛問題困擾，懷疑床褥有問題，於是要求生產商維修。維修師傅表示梁先生本身的床褥偏軟身，可以考慮補錢換床褥或以物料填充床褥中央下陷處。梁先生後來接到生產商電郵通知，公司不會因其個人感覺而更換貨品，指師傅沒有發現床褥出現因生產有誤而出現的結構或質量問題。

經消委會調停後，生產商只同意安排物料填充或更換床褥棉層服務，費用為2千至3千元。梁先生雖不滿意此方案，但未有要求消委會再次調停。

床褥散發濃烈的膠水味 睡兩日已下陷

另一個案中，事主李小姐在簽收及拆開價值$3,700的單人床褥的包裝後，發現床褥散發濃烈的膠水味，於是將床褥放在客廳並開啟空氣清新機及抽濕機抽走氣味，但氣味整晚都未有消散。

李小姐唯有湊合睡了兩日，卻引致不適及頭痛問題，她更發現床褥中央位置有明顯下陷的問題。李小姐向生產商反映後，職員只冷淡回應膠水味問題為常見情況。而經師傅檢查後發現床褥彈簧出現問題，李小姐便補回$3,000差價選購另外一款床褥。但她被告知該型號的產品要3個月後才有貨，便要求即時退貨退款。李小姐認為退款時間過長，經消委會介入後該生產商表示已經收回有問題的產品並將會安排退款。