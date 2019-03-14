【消委會】三款嬰兒床褥存窒息風險　最平最安全品牌是（附名單）

初生嬰兒每天約有三分之二的時間用於睡眠，為了讓寶寶安睡，新手父母在挑選嬰兒床床褥時應有諸多考慮。消委會今日（14日）出版最新一期《選擇》月刊，檢視市面上8款嬰兒床褥在安全、承托、舒適及耐用方面的表現，發現半數安全不達標：Minimoto、Candide和0/3 baby床褥硬度不足，有機會引致窒息意外；C-Max尺寸則貨不對版，或容易夾住嬰兒。至於測試總評分最高的是宜家（IKEA）的兩款彈簧、泡膠床褥，在各方面評分都優勝，而售價更是各樣本中最便宜，其中一張只需450元。 消委會並提醒，嬰兒床褥除了要硬度達標，也需要注意床褥與嬰兒床的尺寸是否合適，否則也會有危險。另外，不少家長出於成本和環保考慮，會使用二手嬰兒床褥，消委會提醒一定要注意安全風險和衛生狀況，盡量避免使用。

今次消委會的測試，委託了歐洲一所專門測試床褥的獨立實驗室進行，8款樣本中，2款在歐洲購買，6款由本港購買再送往歐洲進行測試，價格由450元至1,398元不等。測試參考歐洲標準EN16890進行，8款嬰兒床褥中有4款在結構、硬度及耐用性方面皆未能符合標準要求，包括價格最高的法國品牌Candide的床褥；而宜家家居的兩款床褥則表現優異，並列第一。

窒息風險：Minimoto、Candide和0/3 baby硬度不足

消委會分析，嬰兒與大人不同，應睡在較為堅實的床面上，以免俯睡時面部陷入鬆軟的床褥而窒息。香港醫學會董兒科專科醫生唐繼昇指出，大部分嬰兒猝死症發生在出生後的6個月內。而是次測驗用球體模擬嬰兒頭部，置於帶有圓孔的測試板之上，在床褥3處位置測量球體下沉的幅度，以此判定床褥是否有機會引致窒息。

結果發現，0/3 baby有機竹纖棉雙面彈簧床褥（G36-OB12060）及minimoto太空棉床褥（YB2316）均有兩處未通過硬度測試，Candide（Seasonal Mattress）則有一處不達標準。同時0/3baby和Candide床褥標籤容易被拉扯脫落，未能通過拉力測試，有可能遮掩嬰兒口鼻導致窒息。

0/3 baby的代理商解釋，其床褥為雙面設計，未通過硬度測試的一面是適合10千克以上幼兒使用，成長至這個重量的幼兒應已學會翻身，故未能全面認同消委會的測試，但會作為改善產品的參考；Candide的代理商則指消委會今次測試的已是舊產品，新產品會在今年推出市場。

C-max尺寸貨不對版 嬰兒容易卡在縫隙內

測驗中，C-Max阻燃床褥尺寸與聲稱尺寸差別較大，在長度及闊度上相差12及16毫米，較最多10毫米的安全標準上限有差距。而差距太大會讓床褥與床之間出現較大空隙，嬰兒有機會將四肢、手指、腳趾，甚至頭部等夾在空隙內，構成意外。

另外8款床褥在承托表現方面都相近、但透濕、透氣表現都反應平平。綜合各方面表現，宜家家居旗下JÄTTETRÖTT獨立袋裝彈簧嬰兒床床褥（790元）、KRUMMELUR嬰兒床泡膠床褥（450元）綜合評分最高，而價格則是該類別中最便宜。此外，California Bear及Mothercare亦有各有一款床褥通過測試。

嬰兒床床褥試驗結果。（01製圖）

消委會建議：二手床褥有風險

另一方面，有熱心環保的家長會讓子女使用二手嬰兒床褥，但消委會提醒，二手床褥若曾經被使用，結構安全未必有保障，尤其是硬度及尺寸可能因長期使用而發生變化；另外，二手嬰兒床褥在上一手使用時難免沾染嬰兒排泄物、嘔吐物等，容易滋生細菌，並深入床褥內層。因此在選用二手嬰兒床褥時，應先評估風險，或盡量不用二手床褥。

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