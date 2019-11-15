疑因懷孕未獲公司續約及發花紅　平機會助入稟區院申索

平機會今日（15日）表示，根據《性別歧視條例》代表一名女士向區域法院提出法律訴訟；該女子稱答辯公司基於她懷孕而歧視她，不向她發放年終花紅，以及不予她續約。平機會就此個案提出法律訴訟，希望加強公眾認識《性別歧視條例》下所賦予在職懷孕女性的權利，同時亦提醒僱主，對僱員作出懷孕歧視行為乃屬違法。

有女子因懷孕疑遭公司不續約，平機會協助入稟追討。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

平機會（15日）根據《性別歧視條例》代表一名女士向區域法院提出法律訴訟。該女子，即申索人曾受僱於答辯公司，擔任高級經理。申索人指稱答辯公司基於她懷孕而歧視她，不向她發放年終花紅，以及不予她續約。

根據《性別歧視條例》，若任何僱主基於僱員懷孕而使該僱員受到不利的對待或被解僱，都有可能構成歧視。懷孕歧視是指基於一名女性的懷孕或相關產假而給予她較差的待遇。《性別歧視條例》保障婦女在僱傭、提供貨品、設施或服務等範疇免受懷孕歧視。

平機會指出，在2016至2018年期間，收到223宗懷孕歧視的投訴，佔期間整體《性別歧視條例》的投訴約32%，認為數字反映在職懷孕婦女仍然面對不少歧視。平機會就此個案提出法律訴訟，希望加強公眾認識《性別歧視條例》下所賦予在職懷孕女性的權利，同時亦提醒僱主，對僱員作出懷孕歧視行為乃屬違法。