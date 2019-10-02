休班警涉姦醉娃案　事主「斷片」無印象　發現懷孕被告始認有性交

男警疑假稱為文員透過遊戲群組聚會認識女事主後，趁女方酒醉時涉在時鐘酒店內強姦她，由於女事主「斷片」，對事發經過無印象，後來發現懷孕，才與男警對質，男警起初堅決否認當晚曾與女方性交，後來又哀求女方不要報警，並答應付墮胎費及身體調養費，但男警及後陪女方看醫生時，突然大發脾氣，要反告女方勒索，女方一怒之下報警。墮胎手術後證胎兒父親是男警。案件今(2日)在高院開審。

被告李偉嘉否認一項強姦罪。（資料圖片）

被告李偉嘉（32歲）被控於2016年6月19日在九龍塘一間時鐘酒店強姦女事主X。

被告曾到事主家打機

控方的開案陳詞指，2016月11日X與被告透過一個遊戲群組的聚會認識，當晚X喝醉酒，被告曾與另一名群組成員送她返家，X翌日酒醒後，收到被告的WhatsApp短訊，而當日被告曾到X家中與她「打機」，被告後來也曾試過接X放工，並在X家中吃晚飯。

指事主周圍小便否認曾性交

案發當晚，被告邀請X一同去朋友舉辦的聚會，女事主再次喝醉「斷片」，翌日早上醒來時已發現她赤裸躺在酒店的床上，被告則睡在她旁邊，X立即拍醒被告質問：「有冇搞過我？」但被告否認，又說：「你尋晚好癲，周圍小便，又猛咁打我，我想搞都搞唔到啦！」

再追問稱你情我願

事隔大半個月後，X未有按時來月經，便買驗孕棒測試，發現懷孕。但她當時單身，數個月來也沒與其他人性交，唯一想到就是與被告的一夜，遂發短訊追問被告二人有否性交。被告起初仍堅決否認，但X假稱會報警處理後，被告改口說：「男女朋友發生性行為正常不過，你情我願。」又指X經常喝醉，懷疑胎兒是否他的骨肉。

願付事主3萬元

被告後來表示會給X墮胎費及身體調養費，求X不要報警，並將他的身份證及回鄉證交予X保管，但被告後來沒有回覆X的短訊，X因為覺得被告想逃避責任，要求他支付3萬元，否則X會報警。

看醫生反稱會告事主勒索

被告其後陪X看醫生時大發脾氣，又聲稱已找律師，要控告X勒索，X感到十分生氣，決定找母親陪同前往報案，惟被告卻一直緊隨著X，更曾向X母親認錯稱「媽咪我唔啱」、「我會負責任」。

調查後揭被告非文員

案件最終報警處理，X在2016年7月22日進行終止懷孕手術，經檢驗後，證實胎兒的親生父親為被告。控方亦透露，被告起初自稱為文員，事件揭發後才知他為警員。

案件編號：HCCC268/2019