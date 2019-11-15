【三罷】17歲中六女生涉藏鎅刀被控　官准保釋但需母親加簽2千元

反修例抗警暴行動持續，有網民本周一（11日）發起「黎明行動」，試圖阻礙各區交通以癱瘓社會運作。當天6名17歲至35歲市民分別在各區，被搜獲各種物品，包括鐵槌、面罩、洗潔精、黑色衣物等物品等而被控。當中5人早前已經提堂，餘下一名被指在銅鑼灣崇光百貨外參與行動的中六女學生，因留院延至今日提堂。她被指藏有一把𠝹刀。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至12月13日，待警方繼續蒐證。控方一度反對被告保釋，最終官准她以2千元擔保，另母親加簽2千元，並需宵禁及不得離港。

被告明年考文憑試

17歲姓馬女被告，中六學生，明年三月將會參與DSE 考試。她被控一項管有攻擊性武器罪，指她11月11日在在銅鑼灣怡和街後巷管有一把鎅刀。

被告身穿校服，由警車押送到法庭應訊。辯方律師透露，她在警方執行拘捕時受傷，一直在瑪麗醫院留醫，其母親今日亦有到場旁聽。庭上透露，當天被告站在崇光百貨的示威人群中並一直叫口號，警方安排衝鋒隊到場驅散，其中一名女警發現被告管有一把𠝹刀；辯方律師解釋指被告本為美術科學生，所擁有的𠝹刀僅用作學術用途。

官要母親加簽擔保

控方要求將案件押後至12月13日，待警方繼續調查蒐證，包括網上片段和附近商舖的閉路電視片段，獲裁判官批准。控方亦反對被告保釋，但最終法庭准許被告自簽2000元和由母親額外加簽2000元擔保，每晚10時至早上7時需要遵守宵禁令和不得離開香港。

案件編號：ESCC 2538/2019